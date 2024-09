Quem é Larissa Tomásia, ex-BBB confirmada em ‘A Fazenda 2024′

Larissa Tomásia é confirmada na A Fazenda 16 Foto: @Larissatomasia via Instagram

Nesta segunda-feira, 16, a RecordTV confirmou mais uma competidora para A Fazenda 16. Trata-se de Larissa Tomásia, influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 22. A ex-BBB vai disputar o prêmio de R$ 2 milhões ao lado de outras personalidades como Camila Moura, Sidney Sampaio e Raquel Brito.

Quem é Larissa Tomásio?

Natural de Limoeiro, Pernambuco, Larissa ganhou notoriedade ao participar do BBB, onde entrou pela "Casa de Vidro" junto a Gustavo Marsengo, após uma votação popular. Ela já atuava como digital influencer no segmento fitness, além de ter experiência profissional na secretaria de Turismo de sua cidade, cargo do qual pediu demissão para focar na saúde. Larissa também tem um histórico variado de profissões, já trabalhou como vendedora de lanches e doces, e iniciou, mas não concluiu, cursos universitários de Direito, Administração e Design de Moda. Entre suas inspirações pessoais, Larissa mencionou figuras como Anitta, Whinderson Nunes e Juliette.

Sua participação no BBB, embora breve, foi marcante. Ela entrou na quarta semana do jogo, mas saiu pouco tempo depois, sendo a sexta eliminada. Um dos momentos mais comentados foi quando ela transmitiu informações equivocadas sobre a percepção do público em relação aos participantes, o que gerou bastante repercussão. Além disso, uma cena curiosa envolveu o surfista Pedro Scooby, quando ele jogou um limão mofado no lixo, levando Larissa a interpretar a situação como uma possível indireta a ela, já que seu emoji era um limão.

Após sua participação no BBB, Larissa também esteve em outro reality show, Túnel do Amor, da TV Globo, onde usou a estratégia de divulgar “fake news” para tentar conquistar seu pretendente.