Quem é Raquel Brito, influenciadora e irmã de campeão do BBB confirmada em ‘A Fazenda 2024′

Nascida em Salvador, na Bahia, Raquel Brito ficou famosa após a participação do seu irmão no reality show da Globo. Era ela que cuidava das redes sociais de Davi.

Após a vitória do irmão, Raquel ganhou mais de 190 mil seguidores no Instagram e agora se dedica à carreira de influenciadora digital. Ela também é famosa por virar meme em razão da maneira com faz as publicidades em claro, por defender Davi de maneira incisiva nas redes.