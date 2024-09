Quem é Vivi Fernandez, produtora de conteúdo adulto confirmada em ‘A Fazenda 2024′

Vivi foi também uma “Mallandrinha”, como eram chamadas as assistentes de palco no programa de Sérgio Mallandro, e participou de programas de pegadinhas com câmeras escondidas. Também ficou conhecida por seu trabalho na indústria de filmes adultos, que estrelou nos anos 2000.

Pouco antes de entrar no confinamento do reality show, ela se casou com o empresário Marcelo Toledo em uma cerimônia no litoral paulista.