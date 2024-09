‘A Fazenda 16′: Zé Love, ex-jogador do Santos, é um dos participantes em 2024

O atleta é lembrado pelo grande público especialmente por conta de sua passagem pelo Santos, onde jogou ao lado de Ganso e Neymar e venceu competições como a Libertadores e a Copa do Brasil.

Além do Santos, passou por clubes como Palmeiras, Portuguesa, Sport, Grêmio, Vitória e Brasiliense no Brasil. No exterior, jogou nos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, além de passagem pelo Genoa, da Itália. Ele chegou a ser especulado no Milan em 2012, mas a transação jamais ocorreu.