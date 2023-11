‘A Fazenda 2023′: Jenny Miranda é a quinta eliminada do reality show

Jenny Miranda foi a quinta eliminada de A Fazenda 2023. O resultado da roça dessa semana foi revelado na madrugada desta sexta-feira, 3.

A ex-peoa teve apenas 8,52% dos votos para permanência no reality show da Record. Jenny disputava a roça com Márcia Fu e Nadja Pessoa.

“Foi uma oportunidade única para mim, nunca vou esquecer. Eu me entreguei de verdade, 100%, com erros e acertos. Com certeza, saio daqui uma outra Jennifer. Mais evoluída, aprendi a desculpar, e sem mágoas nenhuma”, disse Jenny ao se despedir do programa.

Como foi a formação da roça

Jenny, Márcia Fu foram indicadas na votação na noite desta terça-feira, 31, junto com Shayan. Nadja foi vetada por Sander e os outros três disputaram a prova do fazendeiro.

O trio precisava marcar gols em quadrantes com ajuda de uma máquina de tiro. Shayan conseguiu o maior números de pontos, saindo como o vencedor da semana e se safou da roça.