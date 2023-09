A Fazenda 2023: Nathalia e Yuri dão o primeiro beijo do programa; veja como foi a estreia

O reality show A Fazenda 15, da Record TV, mal começou e já tem casal formado. O programa estreou nesta terça-feira, 19, com o primeiro beijo da edição, além de uma briga entre peoas e uma dinâmica decisiva para a Prova do Fazendeiro.

Nathalia Valente e Yuri Meirelles protagnizaram o primeiro beijo de 'A Fazenda 15'. Foto: Reprodução/Instagram/@nathaliavalente e Record TV/Divulgação

Durante a madrugada, Yuri Meirelles, conhecido por ter participado do clipe Funk Rave, de Anitta, e a tiktoker Nathalia Valente, que viralizou após chorar com o resultado de uma tatuagem, se deitaram juntos e se beijaram no primeiro dia de programa. O momento foi compartilhado por internautas nas redes sociais. Assista:

A estreia também ficou marcada pela rivalidade entre Cariúcha e Jenny Miranda. Tudo começou quando Jenny se irritou com Cariúcha por ter acordado com os gritos da peoa. A cantora havia acordado celebrando a data de seu aniversário.

Mais tarde, as duas começaram a gritar uma com a outra e distribuir xingamentos em uma discussão que começou por conta de um bolo. Cariúcha chegou a citar os desentendimentos de Jenny com a filha, Bia Miranda, e com Gretchen. A influenciadora rebateu dizendo que a cantora só havia entrado no programa pelas brigas que teve com Jojo Todynho.

Dinâmica do Galinho Fujão

Seis participantes venceram a Dinâmica do Galinho Fujão. Foto: Reprodução de vídeo/Record TV

Logo na estreia, os peões também tiveram que enfrentar uma dinâmica decisiva para a Prova do Fazendeiro, que ocorre nesta quarta-feira, 20. No desafio, os participantes tinham que rodar em uma cadeira giratória e, logo em seguida, agarrar o “galinho fujão”.

Seis deles vão poder disputar a prova na quarta: Cariúcha, Márcia Fu, Yuri, Radamés, Henrique e WL.