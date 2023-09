‘A Fazenda 2023′: Record divulga lista de dicas sobre participantes

A Record ainda não divulgou a lista de quem vai participar de A Fazenda em 2023. Nas redes sociais, porém, a emissora deu dicas oficiais de quem são dois dos participantes do reality show, ao que tudo indica, um jogador de futebol e uma influenciadora digital.

Frame de edição anterior de 'A Fazenda' mostra participantes interagindo dentro da casa do reality show Foto: Reprodução de cena/Record TV

Segundo a emissora, um dos novos ‘peões’ é “boleiro”, “já fez muitos gols, provocou adversários e conquistou sua torcida e ainda tem talento para estar nas colunas de fofocas”.

Já a outra participante da lista é “blogueira”, “tem os melhores looks e a bolsa do momento, sempre acerta o ângulo da foto, sem contar que tem a língua mais afiada que o salto”.

Apesar das dicas oficiais serem um tanto quanto genéricas, permitem ter uma noção do perfil e da profissão dos escolhidos. Em outra postagem, consta que A Fazenda 15 “terá um ex-peão arrependido de realities”.

A lista oficial com os participantes de A Fazenda em 2023 ainda não foi divulgada pela Record. A pré-estreia do programa vai ao ar no dia 18 de setembro, uma segunda-feira, às 22h30.