‘A Fazenda 2023′: Record divulga mais dicas de novo participante

Nesta segunda-feira, 11, a Record TV continuou a série de revelações sobre os participantes da próxima edição de A Fazenda, dando destaque a um participante que foi apresentado como “A Âncora”.

Segundo a emissora, o novo participante é conhecido por suas críticas que viralizam e por possuir comentários com muita credibilidade, embora nem sempre sejam bem aceitos.

No domingo, 10, a emissora já havia começado a esquentar as expectativas do público ao divulgar dicas sobre outros participantes.

O primeiro deles é descrito como um “boleiro” que, além de ter feito muitos gols e conquistado uma torcida apaixonada, também tem um histórico de aparições em colunas de fofocas. O segundo perfil revelado é de uma blogueira que não economiza na hora de escolher os melhores looks e a bolsa do momento, sendo também conhecida por sua língua afiada.

Além desses, a Record adiantou que a 15ª edição de A Fazenda contará com a presença de um ex-peão que se arrependeu de participações em realities anteriores, trazendo uma narrativa de redenção para a nova temporada.

A pré-estreia de A Fazenda 2023 está marcada para o dia 18 de setembro, uma segunda-feira, às 22h30.