A Fazenda 2023: Saiba quais participantes do Paiol foram escolhidos para entrar no reality

A fazenda vai ficar cheia. Nesta quinta-feira, 21, os 18 participantes que já estão confinados na sede do reality show da Record recebem mais quatro competidores do Paiol, completando a lista de 22 competidores pelo prêmio milionário de A Fazenda 15.

Os nomes dos integrantes do Paiol foram divulgados na terça-feira, 19, dia de estreia do programa. Dez famosos disputam pelas quatro vagas disponíveis para o elenco principal. A escolha será feita por decisão de voto do público. Confira abaixo quais foram os participantes escolhidos:

Cezar Black, enfermeiro e ex-BBB 23: foi escolhido com 22,88% dos votos;

Nadja Pessoa, influencer e empresária: foi escolhida com 24,36% dos votos;

Shayan Haghbin, ex-particpante de A Fazenda e influenciador: foi escolhido com 39,27% dos votos;

Alicia X, atriz e cantora: foi escolhida com 27,01% dos votos.

Saiba mais sobre A Fazenda 2023

O reality show A Fazenda chega na sua 15ª edição com apresentação de Adriane Galisteu. O formato tradicional do programa será mantido nesta edição. Os peões serão confinados na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

No total, 22 participantes competem pelo prêmio milionário, sendo 18 tendo sido confirmados desde o início do programa, e mais 4 integrantes do Paiol. Veja abaixo a lista de nomes com o elenco completo:

Continua após a publicidade