A Fazenda 2023: Tonzão, Jaquelline, Darlan e Sander estão na Roça; saiba como foi a formação

Na noite desta terça-feira, 3, o reality “A Fazenda” definiu os participantes que enfrentarão a roça desta semana: Tonzão, Jaquelline, Darlan Cunha, o “Laranjinha”, e Sander.

Segunda Roça de A Fazenda 2023 foi formada nesta terça-feira, 3, com Laranjinha, Tonzão, Jaquelline e Sauler. Foto: Reprodução de Vídeo/Rede Record/A Fazenda

O Fazendeiro da semana, André Gonçalves, indicou o funkeiro Tonzão Chagas para a roça, que apesar de definir como “leal”, justificou sua decisão pelo grupo que o peão integra. “É importante colocar um integrante desse grupo lá naquela cadeira”, disse.

A vencedora da Prova de Fogo, Nadja Pessoa, abriu o Lampião do Poder e escolheu duas chamas, optando pelo Poder Laranja para si e o Poder Branco para Rachel Sheherazade.

Durante a votação dos peões, Jaquelline foi a mais votada. A escolha da jogadora para Roça já era esperada após ter provocado intencionalmente uma punição severa para os jogadores no último domingo, 1, durante dinâmica dos vasos. A ex-BBB e influencer escolheu Laranjinha para se juntar a ela na Roça.

Com o poder da chama revelado no final da votação, Nadja teve o poder de anular o voto de dois peões, e escolheu retirar dois dos doze votos que Jaquelline recebeu. A escolha não impediu a peoa de ir para a Roça.

O processo ‘Resta um’ determinou Sander Mecca como o último integrante da berlinda.

Finalizando a formação, com o Poder Branco Sheherazade vetou Tonzão da Prova do Fazendeiro, que acontecerá na quarta-feira, 4.

O resultado da votação será divulgado na próxima quinta-feira, 5, a partir das 22h30, pela Record.

Jaquelline provoca punição severa e peões ficam 24h sem água na Sede

A ex-participante do BBB, Jaqueline Grohalski, gerou revolta na casa após provocar uma punição severa retirando o microfone no último domingo, 1.

Durante a Dinâmica dos Vasos, Kamila Simioni escolheu Jaquelline como “vaso seco” com a justificativa de que Grohalski a desmereceu ao comentar sobre a vida financeira e a entrada de Simioni no reality. “Me senti desrespeitada como mulher, mãe e ser humano quando desmerecem meu esforço! (...) Quando a Record me convidou, a única coisa que eles não pediram foi meu extrato bancário”

Incomodada e querendo saber quem passou a informação para Kamila, Jaqueline reagiu afirmando que o que foi repassado não foi o que ela quis dizer. “Essa língua de trapo levou um telefone sem fio para você”, disse.

Insistindo em saber quem levou a informação, Jaquelline retirou o microfone após três disparos de aviso da produção. “Bom, vamos começar o jogo. Pessoa não vai falar, né?”, disse. A jogadora causou uma punição severa para todos os participantes, os peões ficaram 24 horas sem água na Sede. “Não sou obrigada”, afirmou com deboche ao ser criticada pelos outros participantes.

Nathália Valente deixa o jogo com 5,77% dos votos

Nathália Valente foi a primeira participante a ser eliminada de “A Fazenda 15″. Na noite de quinta-feira, 28, ela enfrentou Rachel Sheherazade e Lucas Souza na roça.

Após a votação do público no site oficial do reality, Nathália obteve apenas 5,77% da preferência, enquanto Rachel e Lucas continuam na disputa. André Gonçalves, que também estava na roça, tornou-se o Fazendeiro da semana após vencer a Prova do Fazendeiro e escapou da berlinda.