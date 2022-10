‘A Fazenda’, ‘BBB’ e mais: Relembre participantes expulsos de realities na TV

Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos da A Fazenda 14, reality show da Record TV, na madrugada desta desta sexta-feira, 21, após uma confusão que terminou com agressão.

Em comunicado aos demais participantes, a produção alegou que a decisão foi tomada porque “ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões”.

'A Fazenda 14′: Thomaz é o menos votado pelo público e está eliminado

Apesar de serem situações excepcionais, as expulsões não são incomuns em realities da TV. Na maioria das vezes, os casos envolvem agressões ou brigas, mas outros motivos também já fizeram com que participantes precisassem deixar os programas, até mesmo antecedentes criminais.

Lembre participantes que já foram expulsos de realities de TV, como A Fazenda, Big Brother Brasil e De Férias Com O Ex Brasil:





Tiago Ramos e Shayan Haghbin - ‘A Fazenda 14′ (2022)

Shayan e Tiago Ramos foram expulsos da 'Fazenda 14' após caso de agressão. Foto: PlayPlus

A produção da 14ª edição de A Fazenda decidiu expulsar do reality show os participantes Tiago Ramos e Shayan Haghbin após uma confusão que terminou com agressão na madrugada depois da eliminação de Thomaz Costa.

Pelas imagens das câmeras do confinamento, foi possível ver o momento em que Shayan e Tiago iniciam um bate boca e depois seguem trocando empurrões e cotoveladas. Tiago ainda teria ameaçado agredir Shay com uma garrafa. Confira aqui.





Maria - ‘BBB 22′ (2022)

Maria foi expulsa do 'Big Brother Brasil' 22 após episódio de agressão no Jogo da Discórdia. Foto: Globoplay

Maria protagonizou o último caso de expulsão no Big Brother Brasil. A decisão da equipe do programa veio após um episódio durante o Jogo da Discórdia.

Na ocasião, a cantora acertou um balde, que fazia parte do jogo, na cabeça da participante Natália. Produtores consideraram que houve agressão e ela foi desclassificada.

Nego do Borel - ‘A Fazenda 13′ (2021)

Nego do Borel foi expulso da 13ª edição do reality show 'A Fazenda'. Foto: Youtube/A Fazenda

O cantor Nego do Borel foi expulso da 13ª edição do reality show A Fazenda. O artista está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável contra sua colega de confinamento Dayane Mello. Saiba mais aqui.





Baronesa e Rogério - ‘Power Couple Brasil’ (2022)

Rogério e Baronesa teriam sido expulsos do 'Power Couple' se não tivessem desistido. Foto: Youtube/Power Couple Brasil

Rogério Silva e Cláudia Baronesa, pais do cantor MC Gui, desistiram da edição de 2022 do Power Couple Brasil. Contudo, a TV Record informou aos participantes que, de qualquer forma, o casal teria sido expulso do reality devido ao comportamento de Rogério.

O motivo que geraria a expulsão foi revelado. Em uma discussão com Lucas Strabko, o Cartolouco, o pai do funkeiro pegou um vaso de planta para jogar no jornalista e acabou empurrando Albert Bressan, que tentava segurá-lo.

Por colocar em risco a integridade física de outro participante, Rogério teria que deixar o programa de qualquer maneira. A edição também exibiu o momento em que os dois pedem para sair. Veja aqui.





Vanderson Brito - ‘BBB 19′ (2019)

Vanderson participou do 'BBB 19', mas foi expulso para prestar depoimentos após ser acusado de estupro. Foto: Victor Pollak / Globo

Vanderson participou do BBB 19, mas precisou sair da casa para prestar depoimentos após ser acusado de estupro (posteriormente arquivada), agressão física e importunação, o que resultou em sua desclassificação. Na ocasião, ele afirmou que as acusações, de fatos que teriam ocorrido no Acre, onde mora, seriam mentiras.

Hariany Almeida - ‘BBB 19′ (2019)

Hariany participou do 'BBB 19' e chegou a ser uma das finalistas da edição. Foto: Rede Globo

Hariany chegou a ser uma das finalistas da edição, mas acabou expulsa após empurrar a participante Paula von Sperling, que caiu de costas e afirmou ter machucado o quadril.





Phellipe Haagensen - ‘A Fazenda 11′ (2019)

Momento em que Phellipe Haagensen assedia a ex-BBB Hariany durante uma discussão em 'A Fazenda' 2019. Foto: Record TV

Phellipe Haagensen foi expulso do reality show A Fazenda em 2019 após ter dado um beijo sem consentimento em Hariany. Após o ocorrido, o ator chegou a declarar: “Sou um cara muito mulherengo, estava carente e me deu uma vontade de beijar, sim”. Leia mais aqui.





Pedro Calderari - ‘De Férias Com O Ex’ (2019)

Pedro Calderi foi expulso após agredir outra participante do 'De Férias Com O Ex'. Foto: MTV Brasil

Pedro Calderari foi expulso do De Férias Com O Ex Brasil, da MTV, após agredir verbalmente e fisicamente a participante Stéfani Bays.

A confusão ocorreu depois de uma dinâmica envolvendo todos os integrantes do reality. Na discussão, Pedro chamou Stéfani de “vagabunda”, cuspiu em sua cara e a agrediu com uma cotovelada.





Catia Paganote - ‘A Fazenda 10’ (2018)

A ex-paquita Catia Paganote se irritou com Evandro Santo durante uma atividade na piscina e acabou lhe dando um tapa no rosto. Foto: Record TV / PlayPlus

A ex-paquita Catia Paganote foi expulsa da 10ª edição do reality show A Fazenda no dia 29 de novembro de 2018. Durante um jogo de ‘aquabol’ na piscina, Catia se estranhou com Evandro Santo e acabou lhe dando um tapa no rosto. A produção do programa decidiu expulsá-la no dia seguinte.





Ana Paula - ‘BBB 16’ (2016)

Ana Paulo deu dois tapas no rosto do participante Renan e foi expulsa do 'BBB 16' por agressão. Foto: Rede Globo

Durante uma festa no BBB 16, Ana Paula se estranhou com os colegas Renan e Adélia, que lhe derrubou um copo de bebida em seu cabelo após sentir-se ‘provocada’ por Ana Paula.

Em determinado momento, Ana deu dois tapas no rosto do participante Renan, que tentou intervir na situação, um com cada mão.

Ele foi ao confessionário reclamar da atitude: ‘Nunca tomei tapa na cara de ninguém, vou tomar tapa na cara dessa louca?!’. Pouco depois, a produção resolveu expulsá-la do programa por agressão.





Nadja Pessoa - ‘A Fazenda 10’ (2018)

Nadja Pessoa foi expulsa da edição de 2018 de 'A Fazenda' após discussão com outros participantes. Foto: Record TV / PlayPlus

Nadja Pessoa foi expulsa da edição de 2018 de A Fazenda. Após uma discussão com os participantes Caique Aguiar e Fernanda Lacerda, Nadja deitou-se em sua cama com o humor alterado.

Pouco depois, Caique foi para o local provocá-la, até que ela decidisse desferir alguns chutes em sua perna, enquanto estava de salto. A produção considerou a agressão física como a motivação para ser expulsa do programa.





Lucas Viana - ‘Are You The One? Brasil’ (2018)

O modelo Lucas Viana foi expulso do 'Are You The One? Brasil' após agredir Jonas Paiva. Foto: MTV Brasil

O reality show Are You The One? Brasil, da MTV, teve a eliminação imprevista de um de seus participantes: o modelo Lucas Viana foi expulso do programa após agredir Jonas Paiva, outro participante.

Lucas, que estava bêbado, deu um golpe de estrangulamento no colega, o que fez com que a equipe da produção entrasse no quarto onde eles estavam para separá-los. Saiba mais detalhes dessa história.





Diego Grossi - ‘Power Couple Brasil’ (2018)

Diego Grossi e Franciele Almeida foram expulsos do reality 'Power Couple Brasil' após um desentendimento dele. Foto: Record TV

O casal Diego Grossi e Franciele Almeida foi expulso do reality Power Couple Brasil após um desentendimento dele dentro da van que transportava os participantes de volta à casa após saída para um bar.

Na foto, os participantes Diego, Marcelo e Marlon, que chegou a machucar seu braço ao tentar impedir uma confusão maior. Veja a história completa aqui.





Marcos Harter - ‘BBB 17’ (2017)

As atitudes de Marcos Harter no 'BBB' foram longe ao ponto de o participante precisar ser expulso do programa pela produção da Globo. Foto: Fabio Rocha / Globo

O casal Marcos Harter e Emilly Araújo havia chegado entre os quatro melhores colocados do reality e tinha boas chances de se encontrar na grande final da atração.

Dias antes, porém, Marcos apresentou um comportamento agressivo, considerado como uma agressão pela produção do programa, que resolveu expulsá-lo após atos como colocá-la contra a parede, além da reclamação de dores por parte de Emilly após Marcos ter apertado seus punhos. Ele chegou a ser indiciado por agressão após sua saída da casa.

No mesmo ano, Marcos também participou do reality A Fazenda, da Record TV, e foi acusado de violência psicológica por fãs de Flávia Viana. Porém, desta vez, acabou não sendo expulso, se consagrando vice-campeão da atração.





Lucas e o machado - ‘Fazenda de Verão’ (2012)

Lucas resolveu abordar seu colega de confinamento Haysam para uma discussão carregando um machado. Foto: Record TV

Um dos participantes da Fazenda de Verão, reality da Record TV que contou com ‘anônimos’, Lucas resolveu abordar seu colega de confinamento Haysam para uma discussão carregando um machado.

Após intimidá-lo, ainda tentou impedir que ele se afastasse do local. A emissora optou em expulsá-lo por “apresentar comportamento incompatível com regras básicas de convivência”. Clique aqui para assistir ao momento.





Daniel Echaniz - ‘BBB 12′ (2012)

O participante Daniel, do 'BBB 12', que foi expulso por "comportamento inadequado". Foto: Frederico Rozario / Globo

O participante Daniel, do ‘BBB 12′, chegou a ser expulso da casa por “comportamento inadequado” e foi investigado pela polícia por um possível abuso sexual. Posteriormente, ele foi inocentado das acusações, já que, segundo o depoimento de Monique, a suposta vítima, não houve crime.





Duda Yankovich - ‘A Fazenda 2’ (2011)

Duda Yankovich foi expulsa da 4ª edição de 'A Fazenda' após dar um tapa em Thiago Gagliasso. Foto: Record TV

A lutadora sérvia Duda Yankovich foi expulsa da 4ª edição de A Fazenda após dar um tapa em Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso.

Na ocasião, o apresentador Britto Jr. ressaltou a trajetória correta da lutadora dentro do programa, mas afirmou que a produção não poderia deixar passar o que foi considerado como uma agressão.





Fernando Orozco - ‘BBB 7’ (2007)

O participante Fernando Orozco foi expulso do 'BBB 7' por infringir a regra que proíbe aos participantes terem "laços de parentesco ou amizade com altos funcionários da Rede Globo". Foto: Rede Globo

O participante Fernando Orozco foi expulso do BBB 7 por infringir a regra que proíbe aos participantes terem “laços de parentesco ou amizade com altos funcionários da Rede Globo”. Fernando seria amigo de infância do filho de Willy Haas, então diretor-geral de comercialização da emissora.

Haas estaria de férias, e, ao retornar, teria comunicado a direção do programa da proximidade. “Por você ter um relacionamento direto com um alto diretor da Rede Globo, você está eliminado”, foi informado o ex-participante, que se justificou: “Era amigo meu no passado, nesses últimos anos não tive tanto contato. Ligava pra ele só no aniversário pra dizer um ‘oi’.”