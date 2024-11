A Fazenda: Camila Moura é a sexta eliminada do reality rural

Ela ganhou fama nas redes sociais no começo do ano, quando Lucas Buda, seu ex-marido, estava no Big Brother Brasil 2024. O capoeirista flertou com Giovanna Pitel, outra participante do reality show da Globo. Camila pediu o divórcio enquanto ele ainda estava confinado.

Em seguida, ela passou a acumular muitos seguidores nas redes sociais e fazer publicidades, passando a trabalhar como influenciadora digital. Atualmente, a ex-peoa conta com 2,7 milhões de seguidores no Instagram.