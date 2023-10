‘A Fazenda’: Cariúcha briga com Rachel Sheherazade e chama jornalista de ’cobra’; veja

Como era de se esperar, a dinâmica d’A Fazenda do último domingo, 1º, garantiu muitas discussões. Na atividade, os peões tinham que caracterizar os colegas como “girassol” ou “vaso seco” – e só esse gesto já garantiu tretas entre Rachel Sheherazade e Cariúcha.

Ao escolher a funkeira para dar o vaso seco, Sheherazade aproveitou para criticar o comportamento da colega. “Eu acho que a Cariúcha é um fator de desagregação, de desarmonia na casa. É uma pessoa que já entrou em embates com algumas pessoas aqui na casa. Fala muito alto, não respeita o sono das pessoas, como o André [Gonçalves] bem pontuou. Acha que só o sono dela merece respeito”, começou.

Sheherazade já havia criticado Cariúcha outras vezes, incluindo em uma dinâmica da Roça. Para ela, a funkeira se exalta muito e fala muitos palavrões.

Cariúcha e Rachel Sheherazade discutem Foto: Reprodução/Instagram/@afazendarecord

Em seguida, Cariúcha teve direito à réplica. “Lindas palavras as suas, você sabe falar. Mas você para mim é uma hipócrita, falsa, cobra”, rebateu. “Eu não tenho medo de você com as suas lindas palavras. Eu falo a voz do povo. Eu falo a voz do povo. Eu falo alto porque foi a minha criação. Você é uma patricinha mimada, está se escorando na do André. E o André está caindo na tua”.

“Os palavrões que ela diz que eu falo não são palavrões, são músicas de funk da Tati Quebra Barraco, da Rebecca, Valesca Popozuda… Canto música de palavrão porque foi a minha realidade. Se você não gosta, continua com sua bossa nova”, prosseguiu.

Após muita troca de farpas, Cariúcha se exaltou e partiu para cima. “Vem calar a minha boca. Eu não tenho medo de você”, respondeu a funkeira. “Vai, jornalista de meia tigela”.

“Ela quer o embate mais baixo possível, porque ela acha que isso é entretenimento e é isso que a família brasileira quer ouvir. Eu não vou ser audiência para você”, continuou Rachel.

“Então larga meu nome, caraca. Me esquece”, disse Cariúcha.