‘A Fazenda’: Deborah e Alex deixam reality em noite de eliminação dupla

A noite de eliminação dupla em A Fazenda 14 foi um choque para o Grupo B - composto por Kerline, Bárbara, Alex, Deborah, Ruivinha de Marte, Iran.

Na quinta-feira, 10, Alex e Deborah foram eliminados com 11% e 23,19%, respectivamente, na Super Roça. Eles disputavam as vagas com Ruivinha e Moranguinho, salvas pelo público com 23,95% e 41,86%.

Os usuários da web logo reagiram - muitos apontaram “manipulação” no resultado. “Que palhaçada”, disse uma pessoa. “Quanta manipulação”, afirmou outra. “Esse programa é uma farsa”, acrescentou mais um.

Fim de jogo para Alex e Deborah 💔 #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/pn8UVYHwNR — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2022

O Grupo A, composto por Deolane Bezerra, Pétala, Bia e André, comemorou muito a vitória de Moranguinho quando ela retornou para a sede. Babi, que é a Fazendeira da semana, ficou decepcionada.

