A Fazenda: Fernando Presto é o décimo eliminado na 16ª edição do reality rural

Fernando Presto é o décimo eliminado do reality 'A Fazenda' Foto: @afazendarecord via X (Twitter)

Fernando Presto foi eliminado de A Fazenda 16 na décima roça, com 7,01% dos votos para ficar. A eliminação ocorreu na noite de quinta-feira, 28, contra Luana Targino e Juninho Bill.

PUBLICIDADE Adriane Galisteu comentou para os peões que estavam na roça, antes de anunciar a saída de Presto: “Quando os ventos das mudanças sopram, algumas pessoas constroem barreiras, outros moinhos. É uma pena que uma dessas três jornadas tão intensas esteja acabando”. Ela agradeceu a participação do peão: “Quero agradecer você pela coragem, por ter participado dessa doideira que é A Fazenda 16 [...] Você se jogou, coloriu. Desejo toda sorte do mundo para você aqui fora”, disse a apresentadora do programa para o eliminado.

Sobre ter sido eliminado, Fernando comentou, durante a Cabine de Descompressão, que “Posso ter sido mal compreendido, mas também posso ter passado do ponto”. Ele também falou sobre algumas de suas atitudes dentro do reality, e afirmou que não quer ter contato com Sacha Bali depois do fim do programa.

“Ele é muito manipulador”, disse também.