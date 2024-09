‘A Fazenda 16′: Gilson de Oliveira é confirmado no elenco do reality em 2024

Gilsão conta com mais de 125 mil seguidores no Instagram e ganhou destaque nas mídias após ser apontado como suposto pivô da separação entre Gracyanne Barbosa e o cantor Belo, que se divorciaram em 2024.

Na época, alegou que fãs do casal o teriam ameaçado e teria sido demitido da academia que trabalhava por conta da polêmica. Por conta dos rumores, Gracyanne foi às redes sociais para explicar que se envolveu com o personal somente após ter terminado com o cantor.