Gretchen ficou do lado de Rachel Sheherazade na briga que tirou a jornalista do reality A Fazenda nesta quinta-feira. Pelo Instagram, a “Rainha do Rebolado” defendeu Sheherazade e disse a ela para não se importar com a expulsão do programa.

A jornalista se envolveu em uma discussão com a influenciadora Jenny Miranda dentro do reality e usou a mão para afastar Jenny de si no meio da briga. Veja o vídeo do momento abaixo. Com isso, a produção da Record TV decidiu excluir antecipadamente Sheherazade da atração.

Pelo Instagram, Gretchen saiu em defesa de Rachel Sheherazade após expulsão de ‘A Fazenda’ Foto: Reprodução de vídeo/Record TV; Reprodução/Instagram/@mariagretchen

O anúncio foi transmitido aos participantes do programa por um comunicado. “Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa”, dizia o texto que informava o desligamento da competidora.

Ex-participante de A Fazenda, Gretchen saiu em defesa de Sheherazade. E a manifestação tem uma camada a mais porque a dançarina e a influenciadora têm uma relação conturbada.

Veja o momento da briga que levou à expulsão de Rachel Sheherazade de ‘A Fazenda’

Jenny Miranda é filha de Gretchen? Qual a relação das duas?

No passado, Jenny namorou Thammy, o filho de Gretchen. A curta relação em 2010 chegou a culminar em pedido de casamento - inclusive com data marcada. Até então, nora e sogra tinham bom convívio e, ainda após o término, Gretchen chamava a ex-nora de “filha”.

Houve até um processo de adoção, movido por Gretchen, mas que não seguiu adiante. Em 2022, a filha de Jenny, a dançarina e modelo Bia Miranda, revelou um relacionamento com o jogador de futebol Adriano Imperador. A mãe não gostou e as duas tiveram uma briga pública - na qual Gretchen tomou o lado de Bia.

Entretanto, quando a modelo foi escalada para participar de A Fazenda, Gretchen foi a público dizer não ter parentesco com as duas. Ao final do reality, porém, a “Rainha do Rebolado” estava torcendo pela jovem.

Gretchen não quer ser associada a Jenny

Agora, com Jenny no programa e protagonizando a confusão junto com Sheherazade, Gretchen voltou a tocar na questão, mas de forma indireta. “Já avisei que só tenho 6 filhos. Se insistirem serão bloqueados. Já comecei” escreveu ela no X (antigo Twitter).

E, pelo Instagram, defendeu Sheherazade. “Não te conheço pessoalmente, mas conheci uma mulher incrível, inteligente, corajosa e forte nesse programa. Você entrou vitoriosa e está saindo como a verdadeira campeã. Não se importe com a expulsão. Todos aqui fora conheceram seu caráter e seus princípios. Conte comigo. Defesa não é agressão”, publicou.