A Fazenda: Julia Simoura é eliminada; veja resumo

Julia Simoura é a quinta eliminada da Fazenda Foto: @afazendarecord via X (Twitter)

Julia Simoura foi a última eliminada da A Fazenda 16. Com apenas 22,15% dos votos para permanecer na casa, ela disputou a 5ª roça contra Fernando Presto e Luana Targino na noite de quinta-feira, 24. Ambos voltaram para a sede, e discutiram seu posicionamento no jogo com relação a outros peões.

PUBLICIDADE A eliminada agradeceu pela oportunidade de estar no reality, em conversa com a apresentadora Adriane Galisteu. Na Cabine da Descompressão, discordou sobre não ter se posicionado na casa, e falou mais de Sacha Bali, que vem sendo alvo constante de outros peões na casa. Quando perguntada se acha que Sacha se vitimiza, ela concordou em partes: “Não acho que ele se vitimiza, [mas] acho que ele sabe pegar as coisas para ele e fazer um bom posicionamento para o público”.

A eliminação de Julia impactou os peões dentro da casa também. “Acho que todo mundo esperava um resultado [diferente], pela roça passada”, disse Fernando.

Outro nome que aparece constantemente nas discussões da Fazenda é o de Gizelly Bicalho. A peoa, que é ex-BBB, iniciou diversos debates durante a semana, e recebeu comentários de Flora Cruz e Albert Bressan.

“Ela é esperta. Ela é cara-de-pau. Daqui a pouco ela é capaz de ficar amiga da Luana”, disse Albert.

Luana falou de Gizelly também, em outra conversa. “Eu gosto dela, eu espero que a gente se acerte”. Ela se refere aos recentes embates que teve com a peoa no começo da semana.

Publicidade

A briga pelo leite condensado também retornou à casa. Gizelly afirmou anteriormente que Luana abriu o leite condensado. Na noite de quinta-feira, os peões falaram mais sobre o ingrediente, que se tornou um ponto de discussão frequente.

A briga começou quando alguns peões esconderam latas de leite condensado entre seus itens pessoais. “Todo mundo escondeu [o leite condensado]”, desabafou Yuri Bonotto, discordando das atitudes de Gizelly, que atacou peões por terem escondido ou utilizado o item.