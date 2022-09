‘A Fazenda’: Pétala expõe técnica de contato com a mãe durante pré-confinamento

Um diálogo em A Fazenda na última segunda-feira, 19, está dando o que falar nas redes sociais. O momento em questão trata-se de uma confissão da participante Pétala, que garantiu ter conseguido contato com a mãe durante o pré-confinamento. Vale ressaltar que o período no hotel, que antecede a entrada no reality show, também proíbe contato externo.

Na sala, Pétala contou aos demais participantes seu método inusitado para bular a regra: usando a Netflix. “Minha mãe me perguntou na Netflix: ‘filha você quer desistir? Volta’”, expôs, deixando o fazendeiro da semana, Lucas, intrigado. “Vocês estavam usando a Netflix para conversar?”, questionou.

Pétala explicando estratégia de comunicação externa durante pré-confinamento de 'A Fazenda'

A peoa, entretanto, perguntou se Lucas não fez o mesmo. Aparentemente brincando, ele declarou que estava com o celular.

Segundo Pétala, não foi a única a utilizar o método. “A Deborah soltou essa: ‘você tinha informação privilegiada’, mas eu falei: ‘você também tinha a Disney+’. Ela usou a Disney+ da mesma forma que a gente usou a Netflix”, contou.

