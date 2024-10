A Fazenda: saiba quem foi o terceiro eliminado do reality rural

Zé Love também esteve na reta para a eliminação, mas ganhou a Prova do Fazendeiro, que lhe concede a saída da roça, além da liderança semanal do programa. Disputaram com ele apenas Zaac e Cauê, já que Sacha foi vetado de participar por Cauê.

O peão justificou sua escolha ao sair do programa: “É questão de estratégia. A minha não deu certo”. Segundo Cauê, a eliminação de Larissa do programa também foi decisiva nos embates contra Sacha. A ex-peoa respondeu aos “haters” após sua saída do programa. Veja mais aqui.