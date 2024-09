‘A Fazenda - Última Chance’: Vivi Fernandez analisa sua eliminação na ‘Hora do Faro’; acompanhe

Logo no início, a participante respondeu a Rodrigo Faro sobre por qual motivo acha que foi eliminada. “Fui para a Roça errada, com dois gigantes. Qualquer peão que fosse para essa Roça também sairia”, analisou.

Questionada se deveria ter “entrado mais no jogo”, respondeu: “A sensação que eu tinha é de que estava numa cidade estudando, me mudei para outra no meio do ano letivo. Tinha um grupo grande e outro pequeno. Não sou de ‘puxar o saco’ de ninguém e queria fazer o meu jogo, só”.