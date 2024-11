A Fazenda: Zé Love é o 7º eliminado do reality rural da Record; veja como foi

A rivalidade entre Luana e Zé Love começou a poucos dias no reality e o ex-jogador do Santos e do Vitória não poupou palavras para falar da peoa. “Cospe nas pessoas, além de ser muito falsa”, disse o atleta, que ouviu a resposta “teu filho tá adorando [ver a cena]. Vai, me xinga!”

Mandado para a berlinda pelos outros peões, Sacha Bali venceu a prova do fazendeiro, realizada na quarta-feira, e ocupa o lugar de fazendeiro da semana.