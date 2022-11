‘A Guerra do Amanhã’: Filme ‘previu’ Brasil na final da Copa do Mundo do Catar

Publicidade

O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar acontece só no dia 24 de novembro, mas o filme A Guerra do Amanhã, lançado em julho de 2021, disponível na Amazon Prime Video, mostra a seleção brasileira como favorita ao título na final do evento esportivo.

Cena do filme 'A Guerra do Amanhã', disponível no Prime Video Foto: Courtesy of Amazon Studios/Courtesy of Amazon Studios

A cena da Copa do Mundo acontece no início do longa, quando Dan Forester, ex-militar interpretado por Chris Pratt, assiste à final do torneio com a família. Em determinado momento, a Seleção Brasileira estava prestes a marcar gol com o atacante Peralta (que usa a camisa 18, do atacante brasileiro Gabriel Jesus), mas chegam militares do futuro, os quais tentam recrutar pessoas do presente para se juntar à guerra contra os alienígenas.

Assista ao trailer legendado: