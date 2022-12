‘A Hora do Rush 4′: Jackie Chan confirma que novo filme da franquia está sendo desenvolvido

Após mais de 15 anos de sua conclusão, a franquia A Hora do Rush pode ganhar um novo filme. A informação foi revelada pelo próprio Jackie Chan na última quinta-feira, 8.

O ator, protagonista dos três filmes, participou do Festival Internacional de Cinema do Mar Vermelho, em Jeddah, na Arábia Saudita, e relembrou os longas.

Chan admitiu que pensava que A Hora do Rush não faria sucesso. “[Depois do lançamento], recebi um telefonema. Brett Ratner e Chris Tucker me ligaram de Nova York. Eles estavam loucos. Ganhamos US$ 70 milhões no primeiro final de semana”, disse.

Jackie Chan falando durante painel no Festival Internacional de Cinema do Mar Vermelho, em Jeddah, na Arábia Saudita. Foto: AMMAR ABD RABBO / AFP

Foi nesse momento que o ator revelou: “Estamos falando sobre fazer A Hora do Rush 4″. Ele acrescentou que se encontraria com um diretor depois do evento para discutir o roteiro.

Chan não revelou quem seria o responsável pelo longa, mas Brett Ratner, citado por ele, foi responsável pelos três filmes da franquia, lançados em 1998, 2001 e 2007.

Na trama, Jackie Chan e Chris Tucker vivem um detetive de Hong Kong e um policial de Los Angeles que se unem para resolver crimes internacionais.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais