‘A Mulher Rei’ estreia com recorde de bilheteria nos cinemas norte-americanos

A Mulher Rei, novo filme estrelado pela vencedora do Oscar Viola Davis , estreou nos Estados Unidos atingindo recorde de bilheteria. Segundo a Variety, o longa-metragem arrecadou 19 milhões de dólares (cerca de R$ 100 milhões na atual cotação) em seu primeiro final de semana em cartaz, em 3.765 cinemas norte-americanos, ultrapassando as expectativas.

Os serviços de rastreamento independentes projetaram que A Mulher Rei começaria com 15 milhões a 18 milhões de dólares, enquanto a Sony Pictures estimou uma estreia mais próxima de 12 milhões.

O filme custou 50 milhões de dólares para ser produzido, sem incluir as despesas de marketing, como a estreia no Festival Internacional de Cinema de Toronto , nos Estados Unidos. O filme foi co-financiado pela eOne.

Ainda de acordo com a publicação, no fim de semana de abertura dos cinemas, o público feminino representou 61% dos compradores de ingressos entre a última sexta-feira, 16, e este domingo, 18. Divididos por demografia, 60% dos espectadores eram negros, 19% eram caucasianos, 11% eram hispânicos e 10% eram asiáticos.

Dada a forte recepção do público inicial, os analistas de bilheteria acreditam que A Mulher Rei terá uma corrida lucrativa no mercado cinematográfico.

Viola Davis diz que participar do filme lhe deu propósito

Dirigido por Gina Prince-Bythewood, o filme conta a história real de uma guerreira feminina, conhecida como Agojie, uma unidade de guerreiras composta apenas por mulheres que protegiam o reino africano de Dahomey nos anos 1800, com habilidades e uma força diferentes de tudo já visto.

Inspirado em eventos reais, A Mulher Rei acompanha a emocionante jornada épica da General Nanisca (Viola Davis) enquanto ela treina uma nova geração de recrutas e as prepara para a batalha contra um inimigo determinado a destruir o modo de vida delas.

Em entrevista à Variety, Viola Davis falou sobre a produção e explicou como se sente em relação ao sucesso. O filme estreia nos cinemas brasileiros em 22 de setembro.

Viola Davis em cena de 'A Mulher Rei'. Foto: Sony Pictures

A atriz revelou que precisou passar por um treinamento intenso para adequar seu corpo e mente para o papel, que também mudou a forma como ela se via. “Isso me ajudou a encontrar meu propósito... Nem sempre é tão bom estar no topo. Realmente não é. O que você descobre é que está exausto a maior parte do tempo. Você tem mais e mais demandas”, falou.

Viola também destacou que “atingir o teto de vidro não é sucesso, é significância”. Mudando de perspectiva, ela percebeu que todo o seu trabalho “é sobre outras pessoas”, trazer outras pessoas para cima”. “É como se alguém dissesse: ‘Seu trabalho, quando você se liberta, você tem que libertar os outros’. E isso é o que A Mulher Rei significava para mim”, afirmou.

