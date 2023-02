‘A Pequena Sereia’: Novo teaser mostra Úrsula e encontro de Ariel e Eric pela primeira vez; veja

O live-action de A Pequena Sereia ganhou mais um teaser nesta quarta-feira, 15. Na nova prévia, Melissa McCarthy aparece pela primeira vez como Ursula.

Além disso, o vídeo mostra o primeiro encontro entre Ariel, protagonizada por Halle Bailey , e o príncipe Eric, que é feito pelo ator Jonah Hauer-King.

Leia também Harry Styles recusa papel como príncipe Eric em 'A Pequena Sereia'

As novas imagens ainda exibem a sereia cantando a clássica música Part Of Your World (O Meu Lugar, na versão brasileira). O longa estreia em 26 de maio de 2023.

Ainda no elenco, estão Javier Bardem (como o Rei Tritão), Simone Ashley e Daveed Diggs como Sebastião, escudeiro de Ariel; a produção é dirigida por Rob Marshall. Assista ao novo teaser: