‘A Pequena Sereia’: primeiro trailer de live-action mostra transformação de Ariel em humana; assista

Na contagem regressiva para o lançamento de A Pequena Sereia, a Disney aproveitou a cerimônia do Oscar neste domingo, 12, para divulgar o trailer do longa. O vídeo foi lançado durante a participação de Halle Bailey e Melissa McCarthy, que interpretam, respectivamente, Ariel e Úrsula, no evento.

Dirigido por Rob Marshall, o filme chega aos cinemas brasileiros no dia 25 de maio. O live-action é uma adaptação da famosa história de Ariel, uma sereia que se apaixona pelo Príncipe Eric, interpretado por Jonah Hauer-King. Para viver o amor, ela faz um acordo com a bruxa do mar, Úrsula, e se torna humana.

O novo trailer mostra o momento em que a sereia se transforma em humana. O vídeo também traz um trecho de Part of Your World (O Meu Lugar, na versão em português), uma das músicas mais famosas da animação.

Novo trailer de 'A Pequena Sereia' mostra transformação de Ariel em humana. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Walt Disney Studios

Nos comentários no YouTube, internautas comemoraram a escolha por Halle Bailey, que também é cantora, para o papel principal. “O principal da Ariel é a voz, e está aí a melhor cantora. Vou ver o filme mais de uma vez pra apreciar a Halle e a dubladora”, escreveu um internauta.

Além de Halle, Melissa e Jonah, o filme também trará nomes como Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Javier Bardem no elenco.

Assista ao trailer de A Pequena Sereia:

