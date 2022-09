‘A série me deu vontade de ser mãe’, diz Liniker sobre 2ª temporada de ‘Manhãs de Setembro’

Liniker está de volta na Amazon Prime, na segunda temporada de Manhãs de Setembro. Os novos episódios, que chegam no dia 23 de setembro, contam com novos nomes como Seu Jorge, Samantha Schmütz, Ney Matogrosso e Mart’nália.

Na vida de Cassandra, protagonista vivida por Liniker, tudo corre fora do esperado desde a chegada de Gersinho, seu filho, interpretado por Gustavo Coelho. Sua vida mudou totalmente e, na nova temporada, a sensação de descontrole se aprofunda.

Um reencontro com seu pai Lourenço (Seu Jorge) depois de dez anos, os conflitos nos relacionamentos e os desafios financeiros que colocam em risco suas conquistas levam a nossa heroína aos seus limites. Agora, todas as certezas de Cassandra parecem se desmanchar no ar.

Em coletiva de imprensa, Liniker comenta o que a série mudou em sua vida e quais as principais mudanças que percebe de uma temporada para outra. “A Cassandra parte do ponto de vista do que é impossível, se tratando de uma mulher trans, quando vem um filho à procura de um pai e encontra uma mãe”, inicia.

“E aí, ela precisa se transformar para acolher a chegada de uma criança tão afetiva. Para poder entender isso, precisei mergulhar na minha família, entender meu pai, que me abandonou, minha mãe que me criou sozinha. A série me deu vontade de ser mãe, de se ver transformada por esse afeto”, afirma.

No que diz respeito às mudanças que a atriz percebeu de uma temporada para outra, ela explica que passou a desenvolver mais segurança em sua atuação e atribui o apoio da equipe e a maneira digna que sua personagem tem sido retratada.

“Enquanto pessoa preta, existe essa ideia de que seríamos bons em apenas uma coisa. Por mais que eu seja atriz de formação, antes de ser conhecida como cantora, eu nunca tinha feito nenhum trabalho tão grande assim no audiovisual. Então, na minha cabeça, eu só podia ser boa como cantora e não como atriz também”, explica.

“Mas, as trocas que tive sempre foram muito generosas. Outro ponto que ajudou a desenvolver a segurança é que essa é a primeira vez que uma personagem trans é retratada com tanta dignidade. É uma personagem que tem uma família e que tem seu lado humano, mostrando que ela erra e acerta também”, conclui.

Liniker em 'Manhãs de Setembro'





Maternidade e paternidade na série

Para a construção do retrato da paternidade de Lourenço, Seu Jorge explica que assistiu palestras de pessoas trans que lhe ajudaram a se aprofundar na realidade de Cassandra.”Para fazer ele, entendi o Lourenço como um homem afastado da grande metrópole e um homem negro no Paraná”, iniciou.

“Esses componentes são muito importantes. Queria construir um cara que não entendia nada, mas tinha uma vida feliz. Ainda assim, parece que ele carrega uma tristeza de não ter sido o pai que queria e vive nesse conflito”, diz.

Karine Teles, que dá vida a Leide, mãe do Gersinho, comenta que na segunda temporada, é possível ver diversas maternidades sendo retratadas por ela, Liniker e Samantha Schmutz, que interpreta a mulher de Lourenço.

“A Samantha é uma mãe que está no ninho vazio, a Leide é a mãe exausta e a Cassandra está descobrindo a maternidade”, descreve. A atriz ainda comentou o que sua personagem lhe trouxe para vida.

“Esse jeito atrapalhado da Leide, de se enfiar na vida da Cassandra, é pelo desespero da solidão. Ela está me ensinando a me sentir menos culpada, porque ela erra muito e consegue se recuperar na segunda temporada”, afirma.

Manhãs de Setembro é produzida por Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlinck, da O2 Filmes, e Luis Pinheiro. Assim como na primeira temporada, o roteiro é de Josefina Trotta, Alice Marcone e Marcelo Montenegro, Carla Meireles, com direção de Luis Pinheiro e Dainara Toffoli, e ideia original de Miguel de Almeida.