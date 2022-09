Adriane Galisteu desabafa sobre ‘A Fazenda’: ‘Minha paciência está bem pequena com os participantes’

Adriane Galisteu revelou que está com o pavio curto em relação aos participantes de A Fazenda 2022. A apresentadora do reality show disse estar mais preparada para lidar com os conflitos que envolvem programas de confinamento.

“Minha paciência está bem pequena com os participantes. Tem muita gente que entra já sabendo da novela, já sabe como é A Fazenda, não vem fazer o fofo, bonzinho, a gente já te conhece aqui fora. Se você não souber [quem é tal pessoa], nada que um Google não resolva”, disparou.

'A Fazenda 14' estreia no dia 13 de setembro

“A experiência [em realities] me deu menos paciência. A gente está aqui para falar sério, levar a sério. Não vem achar que fazer o papel de plantinha, de bonzinho [vai dar certo]... Tem que mostrar quem você é e a que você veio, está valendo uma grana, vai ganhar um milhão e meio”, afirmou.

Adriane também disse que pretende pedir para a Record aumentar o prêmio da competição no próximo ano. Atualmente, o valor pago ao campeão do reality é de R$ 1,5 milhão.

“Eu sou até a favor que esse prêmio aumente muito. Queria que pagasse R$ 3 milhões. Eu vou lutar muito, falar com nosso patrão, para a gente na próxima A Fazenda pagar R$ 3 milhões”, prometeu.