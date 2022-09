‘Agora todo mundo está desempregado’, diz Antônio Fagundes sobre fim de contratos longos na TV

O ator Antônio Fagundes refletiu sobre o fim de contratos longos na televisão. Ele, que encerrou o acordo com a Rede Globo em 2020, brincou que “o ator sempre foi desempregado” e que a TV havia aliviado a situação por um tempo.

“A televisão, durante um certo período, acabou um pouco com isso e deu uma certa estabilidade com os contratos longos”, afirmou em entrevista ao Flow Podcast.

Em cartaz com 'Baixa Terapia', Antônio Fagundes chama o teatro de sua 'principal aposta profissional' Foto: Daniel Teixeira/ ESTADÃO

“Quando eu comecei a fazer teatro, você estreava uma peça e já começava a procurar outra. Agora nós estamos recomeçando esse processo: com a televisão acabando com os contratos longos, está todo mundo desempregado o tempo inteiro”, completou.

O ator, que estreou como D. João VI na minissérie Independências, da TV Cultura, nesta quarta-feira, 7, disse que atualmente está envolvido em projetos de streaming.

Ele ainda revelou que, na Rede Globo, conseguiu conquistar um contrato que o permitia gravar novelas apenas de segunda a quarta, por 15h por dia, para se dedicar a outros projetos.

Hoje em cartaz com a peça Baixa Terapia em São Paulo, Fagundes disse que o acordo o proporcionava maior dedicação ao teatro, sua “principal aposta profissional”. Porém, ele alegou que os atores perderam conquistas trabalhistas com os streamings, que os exigem disponibilidade diária para as gravações.

“Ao longo dos anos, nós [atores] fomos conquistando algumas coisas, como horários de gravação. O ator não passava de 8h diárias. Eu lutei por isso pelos meus colegas, que eram chamados para gravar de sábado e domingo”, contou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais