Os 18 nomes participantes de A Fazenda 15 foram divulgados na última quinta-feira, 14. O reality show da Record tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19.

O programa frequentemente convida personalidades envolvidas em controvérsias, o que costuma render muita confusão dentro da casa. Mas além disso, nesta edição, há uma fração de participantes com antecedentes criminais.

A lista de peões deste ano inclui o ex-companheiro de Danielle Winits, condenado por não pagar pensão, uma influencer conhecida por chorar por uma tatuagem, outra por ser esquecida no churrasco e um terceiro por ser preso por tráfico. Veja os participantes de A Fazenda 15 envolvidos em polêmicas:

Sander Mecca

O cantor Sander Mecca começou na música com apenas 9 anos. Com 17, liderou a boyband Twister, que vendeu 300 mil cópias de discos.

Ele foi preso por tráfico de drogas de 2003 até 2005. Sander também é escritor e já publicou dois livros: Inferno Amarelo, de 2008, em que fala sobre fama, sucesso, dependência química e prisão, e Correntes Invisíveis, de 2019.

André Gonçalves

André Gonçalves é ator e participou da segunda edição da Casa dos Artistas, do SBT, e ficou em terceiro lugar. Ele é ex-marido de Danielle Winits e se envolveu em polêmicas por não pagar pensão de suas duas filhas, de relacionamentos anteriores.

Em 2022, ele chegou a enfrentar uma prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica pelo não pagamento à filha mais nova, Valentina, fruto do relacionamento com a jornalista Cynthia Benini.

André também é pai de Manuela, do relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz, que já moveu um processo contra o ator pelo mesmo motivo.

Darlan Cunha

O ator Darlan Cunha, conhecido por seu papel como Laranjinha no seriado Cidade dos Homens, foi acusado de agressão e cárcere privado por uma namorada em 2013. Ela tinha 16 anos na época. A polícia instaurou um inquérito para apurar crimes de lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. Segundo o UOL, a menina retirou a acusação de agressão.

Ainda assim, em 2018, Darlan foi detido depois que a polícia identificou um mandado de prisão aberto contra ele por lesão corporal e violência doméstica. LEIA MAIS SOBRE QUEM É DARLAN CUNHA.

Rachel Sheherazade

Um dos nomes mais comentados desta edição, a jornalista Rachel Sheherazade foi âncora do SBT e do Jornal da Manhã, na Jovem Pan.

Em 2011, Rachel ganhou notoriedade após criticar o Carnaval, alegando que era um “negócio dos ricos”. Três anos depois, ela defendeu “justiceiros”, que agrediram um adolescente e o prenderam nu a um poste com uma trava de bicicleta.

Após ser demitida pelo SBT em 2020, ela também processou a emissora, alegando assédio e problemas trabalhistas. O processo ainda está em andamento, com algumas derrotas da emissora.

Rachel ficou conhecida por ser crítica ferrenha do PT, com pensamentos alinhados à direita. Ela era considerada uma porta-voz do conservadorismo. No entanto, com as eleições de 2018, Sheherazade se posicionou contra o então-candidato Jair Bolsonaro e se manteve crítica ao governo dele. Ela também já discutiu com Luciano Hang, da Havan, pelas redes sociais. LEIA MAIS SOBRE QUEM É RACHEL SHEHERAZADE.

Kamila Simioni

A influenciadora Kamila Simioni se tornou conhecida em 2013, após publicar fotos com o cantor Tony Salles, esposo de Scheila Carvalho – em uma das imagens, Kamila beijava Tony. Na época, a ex-dançarina do É o Tchan era participante do programa e foi surpreendida com as notícias após sua saída. “Se eu fosse a Scheila Carvalho daria um jeito de sair rápido da Fazenda (risos). #‎pegandoseumarido‬”, escreveu na publicação.

Foto de Kamila Simioni e Tony Salles Foto: Reprodução/Facebook/Ego

Depois de deixar o programa, a “morena” ameaçou processar a influenciadora, que também planejou rebater o casal do pagode baiano na justiça. Kamila contou ao extinto portal Ego que o caso com o marido de Scheila era mais antigo do que a imagem. LEIA MAIS SOBRE QUEM É KAMILA SIMIONI.

Lucas Souza

Lucas Souza é coach de finanças, estudante de administração e oficial‎‎ do‎‎ Exército‎‎ Brasileiro. Ele ficou conhecido nacionalmente quando foi assumido como namorado da cantora Jojo Todynho.

Os dois se uniram em casamento relâmpago. O casamento durou menos de um ano e acabou de maneira conturbada. Na internet, Lucas acusou a cantora de traição, alegando tê-la encontrado na cama com outro homem. Depois de trocas de farpas nas redes sociais, eles terminaram o relacionamento. LEIA MAIS SOBRE QUEM É LUCAS SOUZA.

Jaquelline Grohalski

Jaquelline, ex-BBB, era uma das apresentadoras do programa Cruzeiro Colorido, reality LGBT+. No entanto, após escrever uma sequência de tweets em apoio ao então-presidente Jair Bolsonaro, a influenciadora foi desligada.