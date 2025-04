Aguinaldo Silva volta atrás em crítica e elogia remake de ‘Vale Tudo’

O autor de novelas Aguinaldo Silva voltou atrás em sua crítica e teceu elogios à nova versão de Vale Tudo, que estreou no dia 31 na tela da Globo. O dramaturgo, que tem no currículo a primeira versão da novela, além de outros sucessos como Senhora do Destino, Fera Ferida e A Indomada, elogiou a trama que está sendo reescrita por Manuela Dias.

Aguinaldo Silva, um dos autores de 'valçe Tudo', elogiou o trabalho de Taís Araujo na novela. Foto: Leo Souza/Estadão

PUBLICIDADE Aguinaldo já tinha comentado que não é a favor de remakes e disse que não voltaria a escrever uma novela que tivesse sido escrita por ele. Em entrevista ao TV Fama, Aguinaldo comentou que Taís Araujo é o ponto alto da nova versão. A atriz dá vida a Raquel, protagonista que foi interpretada por Regina Duarte em 1988. “Não faria remakes, ainda mais de uma novela minha. Mas vi o primeiro capítulo, continuei vendo... Gostei muito do trabalho da Taís (Araujo), está maravilhosa. Como espectador, estou gostando muito”, disse ao programa.

Aguinaldo está se preparando para voltar aos folhetins com a inédita Três Graças, que conta a história de três gerações de mulheres de uma mesma família.