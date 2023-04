Aisha Tyler revela que fãs ainda a reconhecem como a garota negra de ‘Friends’

A atriz Aisha Tyler, 52 anos, que ficou conhecida por interpretar Charlie Wheeler em Friends foi a primeira atriz preta a ganhar destaque na série atemporal de comédia.

Na época era normal fazer humor e piadas com temas relacionados ao machismo, homofobia e racismo e, apesar disso, Tyler garante que o papel mudou a vida dela.

Friends que foi ao ar de 1994 a 2004, tem fãs de todas as gerações, mas os mais novos, que estão acompanhando a série pela primeira vez, tem criticado a produção pelas piadas preconceituosas. Outro ponto apresentado pela nova geração é a falta de representatividade, já que os seis personagens principais eram todos héteros e brancos.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, Aisha se recordou de como foi o primeiro dia no set de gravações. “Meus joelhos estavam tremendo. Fiquei chocada que o público não tenha ouvido meus dentes batendo o tempo todo. Nós [do elenco] saímos e fizemos uma entrada no palco onde todo mundo [faz uma] reverência para o público no final. Enquanto estávamos nos bastidores, Matthew Perry apenas se aproximou e disse: ‘Prepare-se para ver sua vida mudar’”.

Com participação no 20º episódio da série, da nona temporada, ela atuou em oito episódios e fez parte de uma “bagunça” amorosa entre Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer) e Joey (Matthew LeBlanc).

Aisha ainda afirmou durante a entrevista que até hoje é reconhecida pela participação que fez no seriado e que quando as pessoas percebem que é ela, acabam dizendo “‘Charlie, Charlie’ ou simplesmente ‘A garota negra de Friends’”, explicou a atriz.





