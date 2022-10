Além de Robbie Coltrane, lembre atores de ‘Harry Potter’ que já morreram

Robbie Coltrane, ator que deu vida ao icônico personagem Rúbeo Hagrid, de Harry Potter, morreu nesta sexta-feira, 14, aos 72 anos, em um hospital perto de sua casa em Larbert, na Escócia.

Ele enfrentava problemas de saúde há dois anos, mas, até o momento, não se sabe qual doença teria sido a causa da morte.

O ator integrou todos os filmes da franquia, que teve início em 2001, com Harry Potter e a Pedra Filosofal, e concluída em 2011, com Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2.

Alan Rickman

Alan Rickman como Severo Snape em cena de 'Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1'. Foto: Warner Bros. Pictures

O ator Alan Rickman deu vida ao professor Severo Snape, personagem que divide opiniões entre fãs de Harry Potter. Ele morreu em 2016, aos 69 anos, em decorrência de um câncer.

Rickman era um dos atores mais importantes do Reino Unido e também teve destaque como Hans Gruber, o adversário de Bruce Willis em Duro de Matar, além de filmes como Simplesmente Amor, Sweeney Todd, Robin Hood (1991).

Richard Griffiths

Richard Griffiths (ao centro) interpretou Valter Dursley, tio de Harry Potter, durante a franquia. Foto: Peter Moutain/Warner Bros.

Richard Griffiths foi responsável por interpretar Valter Dursley, o tio postiço de Harry Potter que vivia maltratando o garoto. O ator morreu em 2013, aos 65 anos, por complicações após uma cirurgia cardíaca.

Além da franquia, Griffiths participou de muitas produções de sucesso no Reino Unido, como Os Desajustados (1987) e Fazendo História.

Helen McCrory

Helen McCrory com Daniel Radcliffe em cena de 'Harry Potter'. Foto: Warner Bros.

A atriz Helen McCrory deu vida à Narcisa Malfoy em Harry Potter. Na trama, ela é a mãe de Draco, rival do protagonista e esposa de Lúcio Malfoy, um dos seguidores de Voldemort.

Ela morreu em 2021, aos 52 anos, vítima de um câncer. Na época, o marido dela, o ator Damian Lewis, afirmou que ela “morreu pacificamente em casa, cercada por uma onda de amor da família e dos amigos”.

Richard Harris

Richard Harris como Alvo Dumbledore ao lado de Daniel Radcliffe nos bastidores de 'Harry Potter e a Câmara Secreta' em 2002. Foto: Warner Bros.

A morte de Richard Harris talvez tenha sido uma das mais chocantes para os fãs de Harry Potter, já que o ator ainda trabalhava na franquia quando morreu.

Ele interpretava o famoso diretor de Hogwarts, Alvo Dumbledore, quando morreu em decorrência de um câncer linfático aos 72 anos, em 2002.

John Hurt

John Hurt viveu o especialista em varinhas Olivaras nos filmes de 'Harry Potter'. Foto: Warner Bros.

O ator John Hurt participou de muitos clássicos do cinema, como Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, V de Vingança e O Homem Elefante, e talvez muitos não o reconheçam por Harry Potter.

Na franquia, ele deu vida a Olivaras, o especialista em varinhas que vende o primeiro objeto mágico de Harry em sua visita ao Beco Diagonal.

Dave Legeno

Dave Legeno como o lobisomem Fenrir Greyback em 'Harry Potter e o Enigma do Príncipe'. Foto: Warner Bros.

O ator Dave Legeno interpretou o vilão Fenrir Greyback nos filmes de Harry Potter. Ele fazia parte dos Comensais da Morte, grupo de seguidores de Lord Voldemort.

Legeno morreu em 2014, aos 50 anos, enquanto fazia uma trilha em uma região conhecida como Vale da Morte, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

Ele teve papéis pequenos em filmes como Batman Begins e Elizabeth - A Era de Ouro, e era um especialista em artes marciais.

Roger Lloyd-Pack

Roger Lloyd-Pack como Bartô Crouch em cena de 'Harry Potter e o Cálice de Fogo'. Foto: Warner Bros.

Roger Lloyd-Pack participou da saga Harry Potter como Bartolomeu Crouch, um oficial do Ministério da Magia, e teve maior destaque no quarto filme da franquia, Harry Potter e o Cálice de Fogo.

Ele morreu no início de 2014, aos 69 anos, por conta de um câncer no pâncreas. No Reino Unido, também ganhou popularidade pela série Only Fools and Horses, exibida entre 1981 e 2003.