O apresentador Alessandro Jodar falou publicamente pela primeira vez sobre um vídeo que viralizou esta semana, de uma participação sua no noticiário Bom Dia São Paulo. Segundo o jornalista, seu olhar no momento não era direcionado a Sabina Simonato. Ele conta que estava simplesmente reagindo à próxima notícia do telejornal.

Sabina Simonato e Alessandro Jodar durante o Bom Dia SP; olhar do apresentador viralizou Foto: TV Globo/Reprodução

No trecho em questão, a âncora dá boas-vindas ao colega, que retornava das férias: “Tinha uma turma aí com saudades de você.” Ele agradece, mas no momento em que a câmera fecha em seu rosto, acaba capturando uma reação que foi interpretada nas redes sociais como um “olhar de ódio ou desprezo” para Sabina.

Diante das especulações, Alessandro explicou o que houve nos bastidores. “Ficou muito dramático”, comentou, em resposta a uma publicação no X. “Eu estava vendo que a próxima notícia era de um crime bizarro de uns caras falsificando azeite, com óleo adulterado.... e saiu essa careta aí“, justificou.

Sabina Simonato assumiu o comando integral do jornal matinal em fevereiro deste ano, após a demissão de Rodrigo Bocardi da Globo. Ela também comanda o Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira.

Jodar comanda os blocos esportivos do Hora 1 e do BDSP, e também faz participações no Mais Você, com Ana Maria Braga.