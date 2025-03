Aline diz que é ‘julgada’ no BBB 25 e critica postura de sisters: ‘Acomodadas’

No Quarto Anos 50, Aline conversou com Daniele Hypolito e Vitória Strada sobre os embates recentes dentro do Big Brother Brasil 25. A policial militar afirmou que não pretende mudar sua postura no jogo, mas ouviu de Daniele um conselho para ter mais paciência ao questionar os outros participantes.

A ginasta destacou que, ao contrário da sister, evita confrontos diretos. Aline rebateu: “Só que, Dani, é muito mais tranquilo você passar por isso porque, querendo ou não, as pessoas só te chamam para a dinâmica. E, aqui, eu sou julgada dia e noite, no olhar.”

Aline critica Renata e Eva em conversa com Vitória e Daniele Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Ela ainda comentou sobre a falta de posicionamento de algumas sisters. “Eu sinto as pessoas, vejo que elas têm algo a dizer e elas não têm coragem de me dizer”, afirmou.