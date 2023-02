Ficar de mãos dadas e manter o jogo em dupla faz parte da dinâmica desta semana de estreia do Big Brother Brasil 23. No entanto, nem todos estão conseguindo fortalecer os laços com essa proposta, como é o caso de Aline Wirley e Bruno.

Como os telespectadores puderam notar, a fisionomia da ex-Rouge entrega a falta de paciência com o atendente de farmácia. O fato, então, foi confirmado pela artista, após dar a ele um emoji de biscoito no queridomêtro desta quarta-feira, 18.

Leia também BBB 23: Primeiro Jogo da Discórdia rende desentendimento e assunto na madrugada

No Raio-X, Aline Wirley desabafou sobre sua relação com Bruno Foto: Globo

“Em relação ao Bruno, ele está me desafiando muito, porque somos muito diferentes, né?! Ele é muito acelerado e eu estou tentando ter calma, observar o jogo... tá me desafiando muito a nossa convivência. Mas é isso que tem, então vou colocar para ele biscoiteiro, neste momento do jogo. Vamos ver como vai ser daqui para frente”, justificou a sister.

A declaração, é claro, está rendendo entre os internautas, que já estavam se divertindo com as expressões de Aline ao lado de Bruno.

a aline não aguenta mais o bruno kkkkkkkkkkk diva #BBB23 pic.twitter.com/mkPMHLauwX — matheus (@whomath) January 18, 2023

Bom dia #BBBB23 ✨ não me aguentei e tive que fazer esse meme da Aline, a gata não aguenta mais kkkkk a Aline abre a boca, me vem uma música do Rouge na cabeça 🤣 #AlineWirley pic.twitter.com/ZzVS2JJ3rO — Atriz flopada 🐛 (@gizottino) January 18, 2023

Continua após a publicidade

Aline só faltou soltar um: “a dupla que eu menos tive sintonia foi a minha” #BBBB23 pic.twitter.com/10v2ZKzLiI — Gusttavo Losi (@gusttavolosi) January 18, 2023

a aline quando se soltar do bruno #BBB23

pic.twitter.com/323VNgF6LK — murilou (@murilsousa) January 18, 2023