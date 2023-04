Amanda ganha a prova do líder depois de 17 horas e garante vaga na final do BBB 23

Após a eliminação de Ricardo Alface, Aline, Amanda, Larissa e Bruna disputaram a última prova do líder do Big Brother Brasil 23, que consistia em ficar sentada em uma cadeira giratória e segurando um card. Além da vaga na final, Amanda ganhou um carro do patrocinador. Durante a disputa, as participantes poderiam apertar um botão que pausava a cadeira por trinta segundos por quinze vezes.





Amanda é a última participante a deixar a Prova da Finalista ⭐️ #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/SRBWil8RUM — Big Brother Brasil (@bbb) April 21, 2023





Larissa foi a primeira a deixar a disputa, com cinco horas de provas pois deixou o card cair no chão. “Ai, cochilei”, explicou a catarinense ao se despedir das amigas do quarto Deserto. Ela havia confessado anteriormente que já estava passando mal e usou o botão de pausa por cinco vezes.

A atriz Bruna Griphao também acabou cochilando e deixando a última prova do líder depois de sete horas. “Desculpa”, diz a atriz, abaixando a cabeça e desejando boa sorte para as amigas que ficaram até a final. Em conversa com a professora de educação física, ela também acha que será a escolhida para sair. “É, eu vou embora, né. Obviamente eu vou”, falou.

Continua após a publicidade

A última eliminação do BBB 23 acontece no próximo domingo, 23, quando o público passa a votar para decidir quem será a campeã da edição.