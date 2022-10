American Music Awards: Anitta, Beyoncé e Adele são indicadas; confira lista completa

O American Music Awards (AMA) divulgou nesta quinta-feira, 13, os indicados de todas as categorias do prêmio. A celebração está marcada para ocorrer no próximo dia 20 de novembro em Los Angeles, nos Estados Unidos. A votação está aberta ao público no site da Billboard.

Anitta, mais uma vez, segue representando muito bem o Brasil e teve seu primeiro reconhecimento na premiação, concorrendo com Becky G, Kali Uchis, Karol G e Rosalía na categoria Melhor Artista Latina.

Rosalía concorre com Anitta na categoria Melhor Artista Latina Foto: Juan Pablo Pino / AFP

Contudo, o destaque do AMA é Bad Bunny, com oito indicações, incluindo a principal: Artista do Ano. A lista de recordistas da edição segue com Beyoncé, Taylor Swift e Drake com seis indicações, e Adele, Harry Styles e The Weeknd com cinco cada.

Confira a seguir a lista completa de indicados ao American Music Awards:

Artista do ano

Adele

Bad Bunny

Beyoncé

Drake

Harry Styles

Taylor Swift

The Weeknd

Novo Artista do Ano

Dove Cameron

GAYLE

Latto

Måneskin

Steve Lacy

Parceria do Ano

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast - We Don’t Talk About Bruno

Elton John & Dua Lipa - Cold Heart – PNAU Remix

Future ft. Drake & Tems - WAIT FOR U

Lil Nas X ft. Jack Harlow - INDUSTRY BABY

The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY

Artista Favorito em Turnê

Bad Bunny

Coldplay

Ed Sheeran

Elton John

The Rolling Stones

Videoclipe favorito

Adele - Easy On Me

Bad Bunny ft. Chencho Corleone - Me Porto Bonito

Harry Styles - As It Was

Lil Nas X ft. Jack Harlow - INDUSTRY BABY

Taylor Swift - All Too Well: The Short Film

Artista Pop Masculino Favorito

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

The Weeknd

Artista Pop Feminina Favorita

Adele

Beyoncé

Doja Cat

Lizzo

Taylor Swift

Duo ou Grupo Pop Favorito

BTS

Coldplay

Imagine Dragons

Måneskin

OneRepublic

Álbum de Pop Favorito

Adele - 30

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Beyoncé - Renaissance

Harry Styles - Harry’s House

Taylor Swift - Red (Taylor’s Version)

The Weeknd - Dawn FM

Música Pop Favorita

Adele - Easy On Me

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast - We Don’t Talk About Bruno

Harry Styles - As It Was

Lizzo - About Damn Time

The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY

Artista Country Masculino Favorito

Chris Stapleton

Cody Johnson

Luke Combs

Morgan Wallen

Walker Hayes

Artista Country Feminina Favorita

Carrie Underwood

Lainey Wilson

Maren Morris

Miranda Lambert

Taylor Swift

Duo ou Grupo Country Favorito

Dan + Shay

Lady A

Old Dominion

Parmalee

Zac Brown Band

Álbum Country Favorito

Carrie Underwood - Denim & Rhinestones

Luke Combs - Growin’ Up

Cody Johnson - Human: The Double Album

Taylor Swift - Red (Taylor’s Version)

Walker Hayes - Country Stuff: The Album

Música Country Favorita

Chris Stapleton - You Should Probably Leave

Cody Johnson - Til You Can’t

Dustin Lynch ft. MacKenzie Porter - Thinking ‘Bout You

Jordan Davis ft. Luke Bryan - Buy Dirt

Morgan Wallen - Wasted on You

Artista de Hip-Hop Masculino Favorito

Drake

Future

Kendrick Lamar

Lil Baby

Lil Durk

Artista de Hip-Hop Feminina Favorita

Cardi B

GloRilla

Latto

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Álbum de Hip-Hop Favorito

Future - I NEVER LIKED YOU

Gunna - DS4EVER

Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers

Lil Durk - 7220

Polo G - Hall of Fame 2.0

Música de Hip-Hop Favorita

Future ft. Drake & Tems - WAIT FOR U

Jack Harlow - First Class

Kodak Black - Super Gremlin

Latto - Big Energy

Lil Nas X ft. Jack Harlow - INDUSTRY BABY

Artista Masculino de R&B Favorito

Brent Faiyaz

Chris Brown

GIVĒON

Lucky Daye

The Weeknd

Artista Feminina de R&B Favorita

Beyoncé

Doja Cat

Muni Long

Summer Walker

SZA

Álbum de R&B Favorito

Beyoncé - Renaissance

Drake - Honestly, Nevermind

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - An Evening with Silk Sonic

Summer Walker - Still Over It

The Weeknd - Dawn FM

Música de R&B Favorita

Beyoncé - BREAK MY SOUL

Muni Long - Hrs And Hrs

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - Smokin Out The Window

SZA - I Hate U

Wizkid ft. Tems - Essence

Artista Latino Masculino Favorito

Bad Bunny

Farruko

J Balvin

Jhayco

Rauw Alejandro

Artista Latino Feminina Favorita

Anitta

Becky G

Kali Uchis

KAROL G

ROSALÍA

Duo ou Grupo Latino Favorito

Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Eslabon Armado

Grupo Firme

Yahritza Y Su Esencia

Álbum Latino Favorito

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Farruko - La 167

J Balvin - JOSE

Rauw Alejandro - Vice Versa

ROSALÍA - MOTOMAMI

Música Latina Favorita

Bad Bunny ft. Chencho Corleone - Me Porto Bonito

Becky G x KAROL G - MAMIII

KAROL G - PROVENZA

Rauw Alejandro - Todo de Ti

Sebastián Yatra - Dos Oruguitas

Artista de Rock Favorito

Imagine Dragons

Machine Gun Kelly

Måneskin

Red Hot Chili Peppers

The Lumineers

Música de Rock Favorita

Foo Fighters - Love Dies Young

Imagine Dragons x JID - Enemy

Kate Bush - Running Up That Hill (A Deal With God)

Måneskin - Beggin

Red Hot Chili Peppers - Black Summer

Álbum de Rock Favorito

Coldplay - Music of the Spheres

Ghost - Impera

Imagine Dragons - Mercury – Act 1

Machine Gun Kelly - mainstream sellout

Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love

Artista Inspirador Favorito

Anne Wilson

for KING & COUNTRY

Katy Nichole

Matthew West

Phil Wickham

Artista Gospel Favorito

CeCe Winans

DOE

Dewey Smith

Maverick City Music

Tamela Mann

Dança/Artista Eletrônico Favorito

Diplo

Marshmello

Swedish House Mafia

The Chainsmokers

Tiësto

Trilha Sonora Favorita

Elvis

Encanto

Sing 2

Stranger Things - 4ª temporada

Top Gun: Maverick

Artista Favorito de Afrobeats

Burna Boy

CKay

Fireboy DML

Tems

Wizkid

Artista de K-Pop Favorito

BLACKPINK

BTS

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

TWICE