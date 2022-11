Amiga de Rainha Elizabeth II acusa ‘The Crown’ de ser ‘pura fantasia’: ‘Fico furiosa’

Publicidade

Lady Anne Glenconner, de 90 anos, amiga de longa-data da Rainha Elizabeth II, morta em setembro, aos 96 anos, criticou a série The Crown, da Netflix. À BBC Radio 4, ela disse que o seriado é “pura fantasia”.

As críticas à história a impediram de continuar assistindo The Crown. “É muito injusto com a Família Real. O problema é que as pessoas, principalmente, nos Estados Unidos, acreditam completamente no roteiro. É muito irritante. (...) Fico furiosa”.

A cena que mais a desagradou na série foi uma sobre a morte da irmã de Príncipe Philip, a Princesa Cecile da Grécia, em um acidente aéreo. Na segunda temporada, o duque de Edimburgo a pressionou para embarcar no voo fatal. “Completamente falso”, disse Glenconner sobre a cena.

Lady Anne Glenconner, amiga de longa-data da Rainha Elizabeth II, critica 'The Crown' Foto: Netflix

Ela também criticou a atuação da atriz Helena Bonham Carter, a Princesa Margaret em duas temporadas de The Crown. Segundo a amiga da mãe do Rei Charles III, a artista a procurou para pedir conselhos para interpretar a personagem.

Glenconner passou duas horas com Bonham Carter para mostrar trejeitos de Princesa Margaret, como a forma que ela andava e fumava. Depois, a atriz perguntou o que a amiga da Família Real achara de seu trabalho.

“Eu disse estar decepcionada. E ela respondeu: ‘Eu sei, mas, bom, eu sou uma atriz e preciso fazer o que me mandam”, contou.

The Crown adicionou um alerta de história fictícia ao trailer da 5ª temporada da série. Isso aconteceu depois da série receber diversas críticas pela forma como retrata a monarquia britânia.

Assista ao trailer: