‘Amigos 20 Anos’: homenagem a Leandro emociona; veja como assistir

O encontro de 20 anos dos Amigos, com Leonardo, Chitãozinho e Xororó e Zezé Di Camargo e Luciano, foi exibido na TV Globo na última segunda-feira, 11. Gravado durante um show no Allianz Parque no dia 2 de dezembro, o especial foi uma homenagem ao clássico encontro das duplas, que incluía o irmão de Leonardo, Leandro.

Durante o programa, foi feita uma homenagem a Leandro, que morreu em 1998, vítima de câncer de pulmão. Eles cantaram a música Mano enquanto exibiam imagens do amigo no telão – e o momento emocionou fãs do sertanejo.

Homenagem a Leandro em 'Amigos 20' Foto: Reprodução/Globo

O especial também contou com clássicos do sertanejo como É o Amor e Evidências, além de se aprofundar na história das últimas gerações do gênero. Foram exibidos depoimentos de artistas mais recentes, como Michel Teló, Maiara e Maraísa e Mari Fernandez.

Continua após a publicidade

Como assistir:

Especial Amigos 20 anos

Onde assistir: Globoplay

Disponível para assinantes

Duração: 1h