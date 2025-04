Amizades desfeitas no BBB: Veja como eliminações abalaram o jogo no BBB 25 e em edições passadas

As alianças formadas no Big Brother Brasil nem sempre resistem às pressões do confinamento. Eliminações, desentendimentos e reviravoltas de jogo costumam abalar amizades que pareciam sólidas. No BBB 25, a eliminação de Daniele Hypolito, neste domingo, 6, expôs a decepção da ginasta com Gracyanne Barbosa, até então uma de suas principais aliadas.

Daniele Hypolito reage ao descobrir críticas de Gracyanne Barbosa durante o Bate-Papo BBB 25 Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Durante o Bate-Papo BBB, Daniele assistiu a cenas em que Gracyanne a criticava pelas costas e desabafou: “Agora eu vi que não foi (parceira), né?”. A ginasta também revelou ter se sentido isolada no confinamento. Até o momento, as duas não voltaram a se aproximar fora da casa.

Esse não foi o primeiro caso de amizade desfeita no reality. Veja outros:

Eva e os gêmeos (BBB 25)

Eva construiu uma relação de proximidade com João Gabriel e João Pedro no início do BBB 25, mas o vínculo se desgastou ao longo do confinamento. A bailarina se incomodou com a postura dos irmãos em relação a alianças estratégicas e chegou a desabafar: “Cada um é responsável por seus atos”, disse em conversa com Renata ainda dentro da casa.

PUBLICIDADE Após sua eliminação, Eva ouviu no Bate-Papo BBB João Pedro desabafar que queria sair do Quarto Fantástico por causa dela e de Renata, além de escutar João Gabriel chamando as participantes de “cobras”. A bailarina lamentou as atitudes dos antigos aliados.

Eva se surpreendeu ao assistir a vídeos em que os gêmeos faziam comentários críticos e deboches sobre ela. Durante o Papo de Reality, a bailarina afirmou: “Estou tão chocada ainda com os Joãos”. Questionada se preferia conviver com os gêmeos ou com a rival Aline Patriarca, foi enfática: “Com a Aline”; veja a matéria completa.

Mateus e Monas (BBB 25)

Mateus e Vitória Strada começaram o BBB 25 como uma dupla, mas a relação se fragilizou ao longo do jogo. Após sua eliminação, com 65,30% dos votos, Mateus admitiu omissão em momentos em que a amiga foi alvo de críticas, especialmente vindas de Camilla e Thamiris. “Eu sinto que falhei de não ter (alertado). Mas, de forma alguma, eu queria chegar para ela e dizer: ‘Cara, estão te chamando de chata’”, explicou durante o Bate-Papo BBB.

O ex-brother também reconheceu o medo de se comprometer e arriscar suas alianças: “Eu podia ter me imposto de diversas maneiras. Ao mesmo tempo, eu não queria colocar em cheque as minhas alianças, porque você se sente muito protegido dentro do jogo.”

Fora do programa, a repercussão da situação ganhou força após declarações de Marisete Strada, mãe de Vitória. Nas redes sociais, ela acusou Mateus de ter “traído” a amizade com a filha e ironizou suas demonstrações públicas de saudade: “Está com saudade, por que traiu a amiga?”, escreveu. Até o momento, Vitória e Mateus não retomaram contato.

Fernanda e Pitel (BBB 24)

Fernanda e Pitel formaram uma das amizades mais fortes do BBB 24. Dentro da casa, a relação das duas foi construída sobre a identificação em momentos difíceis. “A gente se juntou pela dor”, declarou Fernanda no Bate-Papo BBB. Ela também descreveu a amiga como uma fonte de segurança: “Eu me sentia protegida com ela”.

Fora do programa, no entanto, a amizade esfriou. Pitel até chegou a admitir que as duas passaram a se falar menos. “Estamos focadas em fazer nossa vida profissional funcionar individualmente”, afirmou. Fernanda, por sua vez, atribuiu o distanciamento à correria da vida pós-reality e reforçou: “São muitos trabalhos, e o pouquinho de tempo que eu tenho, eu dedico à família, me dedico às crianças.”

Apesar dos rumores de briga, ambas minimizaram qualquer conflito direto. Fernanda chegou a ironizar a situação ao brincar sobre uma suposta briga envolvendo chá quente: “A gente deu uma afastada, ficou um clima meio estabelecido”, disse em tom de brincadeira no programa De Frente com Blogueirinha. As duas mantêm contato esporádico, mas seguiram caminhos separados profissionalmente.

Viih Tube e Juliette (BBB 21)

Viih Tube e Juliette se conheceram ainda nos primeiros dias do BBB 21, no grupo dos imunizados. As duas se aproximaram quando Juliette encontrou apoio em Viih Tube diante da rejeição da casa. Apesar da amizade, o relacionamento foi marcado por altos e baixos, especialmente após a aproximação de Viih Tube com Thaís Braz, o que gerou ciúmes e desentendimentos entre elas. Em entrevista ao podcast PodPah, Viih Tube reconheceu erros na forma como tratou Juliette durante o confinamento. “Eu era amiga dela, e em alguns momentos fui muito grossa, muito estúpida com ela e não precisava”, admitiu. Ela também revelou que Juliette teve uma postura madura após o programa. “Ela teve paciência de me dar mais uma lição de moral. Disse: ‘Tá tudo bem, você é como se fosse uma irmã mais nova para mim’. Sou muito grata a ela.”

Fora do reality, a relação continuou de forma cordial, mas mais distante. Um mal-entendido envolvendo o convite para o chá revelação da filha de Viih Tube, Lua, gerou especulações sobre um possível afastamento. Juliette afirmou que “a gente não se fala como antes” e explicou que não havia sido convidada para o evento. Viih Tube, por sua vez, esclareceu nas redes sociais que o convite havia sido feito, mas que poderia ter ocorrido algum problema de comunicação: “Ela sabe o quanto é especial para mim”.

Apesar do distanciamento natural, Viih Tube declarou publicamente sua gratidão à ex-colega de confinamento, reconhecendo que a amizade com Juliette foi importante para seu processo de amadurecimento.