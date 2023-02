Ana Clara e Bruno De Luca comentam parceria e dinâmicas para ‘comprometer’ os eliminados do BBB 23

Juntos mais uma vez no comando do BBB - A Eliminação, toda quarta, às 20h, no Multishow, Ana Clara Lima e Bruno De Luca garantem saber separar o profissionalismo do lado fã do reality show. A apresentadora, inclusive, destaca o benefício de ser uma ex-sister: “Me ajuda a ter mais empatia. Todos esses anos que trabalho no programa já me trazem isso e, ainda, o fato de ter vivido [como participante] também acho que faz diferença”.

Bruno de Luca e Ana Clara comanda o 'BBB - A Eliminação' no Multishow Foto: Multishow

Ana Clara pontua que o maior desafio em frente à atração é acolher alguns participantes “que acabam saindo mais prejudicados”. Contudo, a parceria com Bruno, que se estende fora das câmeras, fortalece as ideias, bem como a dinâmica do programa. “Sou muito feliz de trabalhar com ele. Temos muita facilidade e jogo de cintura para trabalhar juntos. Às vezes, só olhar, ele me entende e eu entendo ele”, conta.

“O que eu mais gosto no programa é contracenar com a Ana Clara. A dinâmica que a gente tem em cena, o improviso que a gente faz, as loucuras que a gente se mete e depois tem que sair delas... porque a gente gosta de improvisar, de brincar… Então é muito divertido. Sempre saímos de lá rindo muito”, concorda o apresentador.

‘A Eliminação’ no ‘BBB 23′

A ex-BBB classifica a atual edição reality show como “ótima”. Bruno vai além e elogia as dinâmicas propostas antes mesmo do início oficial do programa, como a Casa de Vidro e o jogo em duplas na primeira semana.

O ator destaca, ainda, a mudança no comportamento dos telespectadores nesta temporada. “O público está percebendo que os participantes têm que ser apimentados pra coisa rolar. (...) Deixa pra escolher o seu preferido no final. Vamos deixar os que causam confusão, né, em boa parte do jogo. Tem que tentar tirar as plantas e fazer o jogo ficar quente, emocionante, disputado, competitivo… eu estou adorando”, opina.

Fãs de “fogo no parquinho”, Bruno e Ana Clara estão focados em fazer os eliminados “se comprometerem”. ”Temos quadros novos que meio que obrigada, força mais, os participantes a se comprometerem, darem mais opiniões verdadeiras e não pipocarem ali na hora. Muitos quando saem têm muitas informações, então acabam se protegendo, não querendo se queimar. Por isso, acabam sendo mais imparciais, chapa branca no sentido de não querer desagradar às torcidas. Claro, fazemos tudo isso em um tom leve, como de praxe do programa, mas com mais comprometido nas respostas”, pontua De Luca.

Por essa razão, o apresentador explica que a atual temporada do programa do Multishow tem foco no ao vivo, com VTs curtos e mais dinâmicas interativas. A atração, que recebe o eliminado da semana, é caracterizada por diversão, fofocas, participação do público, além de quadros de sucesso, como o Fogo no Saquinho - quando o eliminado distribui emojis aos participantes - e Cancela ou Alivia - quando avalia a postura dos confinados após assistir situações em que não estava envolvido.













