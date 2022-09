Ana de Armas revela que visitou o túmulo de Marilyn Monroe antes da estreia de ‘Blonde’

A atriz Ana de Armas, que interpretará Marilyn Monroe no longa que irá estrear na Netflix dia 23 de setembro, revelou em entrevista à revista AnOther Magazine, na última terça, 20, que se preparou bem para viver a loira na trama. Uma das providências que a cubana teve o cuidado em ter foi fazer uma visita ao túmulo da estrela de O Pecado Mora ao Lado, para pedir autorização à diva para representá-la no longa Blonde.

“Fizemos um cartão e toda a equipe do filme escreveu uma mensagem para ela. Depois fomos ao cemitério e colocamos no túmulo dela”, disse a atriz.

Marilyn Monroe está enterrada no Westwood Village Memorial Park & Mortuary, na cidade de Los Angeles. “Estávamos pedindo permissão de certa forma. Todos sentiram uma grande responsabilidade. Estávamos muito cientes da versão da história que iríamos contar. A de Norma Jeane, a pessoa por trás dessa personagem, Marilyn Monroe. Quem era realmente?” questionou Ana.

Ela passou um bom tempo estudando a estrela dos anos 1950 e expôs a sua visão da vida e carreira da atriz. “Quanto mais famosa Marilyn se tornava, mais invisível Norma Jeane se tornava. Norma era essa pessoa que ninguém jamais conheceu e Marilyn era alguém de quem até ela mesma falava na terceira pessoa. De certa forma, Marilyn a salvou, deu a ela uma vida, mas ao mesmo tempo ela se tornou sua prisão”, reflete Ana.

Na sequência, a atriz finalizou a entrevista elogiando o trabalho do diretor Andrew Dominik, que pensou nos mínimos detalhes, inclusive em recriar cenas e referenciar outras, para passar aos fãs de Marilyn Monroe a melhor experiência em ver a atriz sendo interpretada nas telonas. “Quase todo o filme foi feito em fotografias que estávamos recriando ou referenciando. A maioria das cenas começam e terminam exatamente como uma fotografia que já existe.