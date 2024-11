Ana Maria Braga chama Joe Biden de Bin Laden; veja momento

A reunião do G-20 ocorre no Rio de Janeiro, motivo pelo qual a reportagem exibiu Joe Biden durante a manhã, entre as notícias do Mais Você. Confira a declaração dos líderes na íntegra aqui.

“O presidente Lula e a primeira dama, Janja, deram as boas-vindas aos chefes de estado e tiveram uma sequência de fotos protocolares com o presidente da França, Emmanuel Macron, um aperto de mão afetuoso com o Bin Laden, dos Estados Unidos”, disse Ana Maria.