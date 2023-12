Ana Maria Braga viajou para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e mostrou o passeio com Louro Mané no Mais Você desta quarta-feira, 13. No programa, ela começou contando sobre jarras térmicas que comprou no país. Veja teaser aqui.

O primeiro local que eles mostraram foi um prédio em formato de moldura. “É uma construção imensa, que você olha e fala: ‘Nem parece que é um prédio’. É instigante e intrigante. É erguido em um local estratégico, onde o moderno e o antigo se misturam”, comentou Ana Maria Braga.

Ana Maria Braga mostra prédio em formato de moldura que visitou em Dubai Foto: Reprodução/TV Globo/Mais Você

Conhecida como “The Frame”, a construção tem 150 metros de altura, correspondendo a um prédio de 48 andares. Ana Maria Braga e Louro Mané mostraram ao público como é o prédio por dentro.

“Antes de subirmos ao topo do prédio, a gente passa por uma instalação que mostra a transformação de Dubai ao longo dos anos. É uma coisa fantástica. Da antiga vila de pescadores, com seus costumes e tudo, até virar o destino turístico - que eu diria que é o mais luxuoso do mundo”, comentou Ana.

No topo da construção, a apresentadora atravessou a passarela de vidro de uma lacuna a outra e visitou uma exposição que projeta a arquitetura de Dubai em 50 anos. “Futuro com inovações nos transportes, saúde e urbanismo com uso de uma energia limpa e renovável, em harmonia com a natureza, que é o grande objetivo”, disse.

Depois, Ana Maria e Louro visitaram o berço da cidade, a área antiga de Dubai: Al Fahidi. “Na entrada do bairro, a gente vê a representação da onde eles moravam. Na época, antes de 1700, a casa deles eram assim: eles viviam com a família nas tendas.”.

Juntos, eles também atravessaram um rio da cidade de barco e se aventuraram pelo mercado de especiarias. A apresentadora e seu colega viajaram de primeira classe no voo da companhia Emirates, cujo serviço foi considerado a melhor experiência primeira classe em 2020 no TripAdvisor.

Ela mostrou os dois deitados no luxuoso voo, que conta com suíte privativa, cama horizontal, refeições gourmet e até um “spa de banho”.

Ana Maria Braga e Louro Mané Foto: Reprodução/Instagram/@anamariabraga





