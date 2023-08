Ana Maria Braga se emociona ao revelar valor de primeiro salário na Record; veja vídeo

Aos 74 anos de idade, a apresentadora Ana Maria Braga voltou aos estúdios da empresa que a revelou em larda escala, há 24 anos, como comunicadora de TV, a Record. Sua passagem ali foi para comemorar os 70 anos da emissora paulista.

Em um programa da Globo: Ana Maria começou carreira sem estrutura e com pouca produção Foto: Globoplay

Ana contou histórias, caminhou pelo pátio da emissora, lembrou de artistas importantes que foram a seu programa e de como foi parar na Record, depois de ser demitida por um chefe na editora Abril. A revelação de seu primeiro salário na TV foi um dos pontos que ais sensibilizaram os telespectadores: R$ 1 mil, ou seja, 36 centavos quando convertidos para hoje.

Ela chegou para apresentar o programa Note e Anote em 1992, dias depois de, como chama, levar um “pé na bunda” da casa anterior. “É isso que nos impulsiona para outros cantos. Preciso agradecer a esse diretor que me demitiu. Se eu soubesse onde ele está, mandaria um caminhão de rosas”, contou.

Ao chegar, tudo foi muito rápido, segundo suas memórias. “Fiz um teste, entrevistei uma moça e passei. Eles falaram: ‘Você tem um espaço de duas horas pela manhã, você pode apresentar’... Eu fazia desfiles de moda, entrevista com médicos, advogados...’”

Ana contou ainda que não tinha sequer estrutura para fazer o que pensava ao vivo. “Eu trazia prato, garfo. Comecei do zero, fazendo coisas simples para as mulheres do final de semana, dando ideias...”