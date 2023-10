Anderson Hentges, repórter de afiliada da Globo, morre aos 28 anos

Anderson Hentges, repórter da TV Centro América, afiliada da Globo no Mato Grosso, morreu na madrugada deste domingo, 28, após sofrer um acidente na região de Sinop. Ele tinha 28 anos de idade e havia participado ao vivo do telejornal MT2 que foi ao ar horas antes, na noite de sexta, 27.

Anderson Hentges, repórter da TV Centro América, afiliada da Globo no Mato Grosso, durante o 'MT2' de 27 de outubro de 2023; jornalista morreu horas depois em acidente de carro Foto: Reprodução de 'MT2' (2023) / TV Centro América

A informação foi divulgada pela própria TV Centro América, em nota. Nela, a emissora destacou que Anderson Hentges era formado em comunicação social (habilitação em jornalismo) e fazia um MBA em marketing e comunicação, tendo experiência de trabalho em rádio, internet e assessoria de imprensa além da TV. Fazia parte da TV Centro América desde março de 2022.

No último mês de janeiro, Anderson Hentges comemorou o fato de ter participado de uma reportagem exibida no Jornal Hoje, em rede nacional, pela Globo.

“Profissional maravilhoso e ser humano incrível, por onde passava, criava laços de amizade com seu jeito descontraído e respeitoso. Conquistou amigos e admiradores. Anderson Hentges deixará saudade em nossos corações”, encerra a nota.

O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil do Mato Grosso, que confirmou que o acidente teria ocorrido por volta das 3h35 da madrugada e enviou as seguintes informações:

“[Houve] acionamento para atender a um acidente de trânsito com vítima fatal na estrada que dá acesso ao aeroporto de Sinop/MT.

Diante dos fatos, os policiais civis foram até o local dos fatos, onde está em obras, sendo constatado que não há nenhum poste de luz funcionando, a via estada toda escura e havia uma placa de ‘PARE’ a qual o veículo Renault/Sandero acabou batendo e não entrou no desvio, continuando na pista que está interditada.

Logo à frente, havia um monte de terra que provavelmente seja feito futuramente uma rotatória. O veículo acabou colidindo no monte de terra e o condutor do veículo, sr. Anderson Junior Hentges do Amaral, veio a óbito no local do acidente.

Dentro do veículo havia mais quatro pessoas que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar e levadas para o Hospital Regional de Sinop, dentro do veículo havia várias garrafas de cerveja e um litro de uísque.

A equipe esteve no Hospital Regional de Sinop e foi informada que o estado de saúde das vítimas inspira cuidados e ainda passariam por exames para ver a gravidade das lesões. A Polícia Civil apura o acidente.”