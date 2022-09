‘Andor’: Saiba a ordem para assistir às produções do universo ‘Star Wars’

Os fãs de Star Wars já podem comemorar, pois os primeiros três episódios de Andor chegam ao Disney+ nesta quarta-feira, 21. Os próximos capítulos serão lançados semanalmente na plataforma de streaming e o seriado já tem uma segunda temporada confirmada.

A produção é uma das muitas que se passam no universo criado por George Lucas na década de 1970 e que continua a conquistar espectadores ao redor do mundo. A série chega três meses após o último episódio de Obi-Wan Kenobi, também disponível no Disney+ e que retoma o personagem da trilogia original.

Contudo, na cronologia de Star Wars, os seriados têm anos de diferença. Andor tem como protagonista um personagem que apareceu pela primeira vez em Rogue One: Uma História de Star Wars, filme de 2016. A história da série se passa cinco anos antes dos eventos do longa e mostra o envolvimento de Cassian Andor (Diego Luna) com a crescente rebelião contra o Império.

Se você quer conferir a trama, mas está desatualizado com os filmes e séries do universo Star Wars, preparamos um guia com todas as produções em ordem cronológica e datas de lançamento. Confira:





Era da República

A história de Star Wars se inicia com a ascensão do Império e a chegada de Darth Vader ao poder. A confusão pode já começar por aqui, já que os filmes que contam esta parte da história foram lançados na virada do século, anos depois da trilogia original.

Nesta etapa, também se encaixam os filmes Han Solo: Uma História Star Wars e a série Obi-Wan Kenobi, que se passam depois da transformação de Anakin Skywalker em Darth Vader. Além disso, ela também inclui a série de animação The Clone Wars e o seu spin-off The Bad Batch.

1. Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999)

2. Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

3. Star Wars: The Clone Wars (Série animada de 2008-2020)

4. Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

5. The Bad Batch (Série de animação de 2021-Atual)

6. Han Solo: Uma História Star Wars (2018)

7. Obi-Wan Kenobi (Série de 2022)

Natalie Portman ganhou projeção no cinema com o filme 'Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma' (1999), o primeiro da trilogia que mostra a ascensão de Darth Vader. Foto: Keith Hamshere/Lucasfilm via Reuters





Era da Rebelião

A segunda era da cronologia de Star Wars é chamada de Era da Rebelião por ser o momento em que a Aliança Rebelde se une para lutar contra o Império. Esse processo se inicia com a animação Star Wars Rebels, passa pela nova série Andor e por Rogue One: Uma História Star Wars, e atinge seu ápice com os episódios IV, V e VI, que fazem parte da trilogia original iniciada em 1977.

Já as séries The Mandalorian e seu spin off, O Livro de Boba Fett, podem ser consideradas como parte do período de transição entre a Era da Rebelião e a Era da Resistência. Elas se passam em um momento em que a Nova República ainda não instalou sua autoridade em todas as partes da galáxia, criando um cenário de caos e incertezas para muitos.

8. Star Wars Rebels (Série animada de 2014-2018)

9. Andor (Série de 2022)

10. Rogue One: Uma História Star Wars (2016)

11. Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

12. Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)

13. Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi (1983)

14. The Mandalorian (Série de 2019-Atual)

15. O Livro de Boba Fett (Série de 2021)

Mark Hamill, Carrie Fischer e Harrison Ford estrelaram os filmes que deram origem à saga 'Star Wars'. Foto: Lucasfilm





Era da Resistência

A Era da Resistência foi responsável pelo grande crescimento na quantidade de produções do universo Star Wars nos últimos anos. O filme O Despertar da Força, lançado em 2015, se passa 30 anos após os acontecimentos de O Retorno de Jedi, de 1983, e mostra que a queda de Darth Vader gerou o nascimento de uma nova força sombria: a Primeira Ordem.

Com isso, a chamada Nova Resistência precisa se unir para lutar contra os fragmentos do Império e impedir o fim da Ordem Jedi e do lado bom da Força. A série animada Star Wars Resistance foi lançada logo depois do filme e conta os primeiros passos da Nova Resistência na ação contra a Primeira Ordem.

16. Star Wars Resistance (Série animada de 2018-2019)

17. Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força (2015)

18. Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi (2017)

19. Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker (2019)

Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac em cena de 'Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker'. Foto: Lucasfilm





Ordem de lançamento e próximas séries

Caso a ordem cronológica não funcione para você, também é possível assistir aos filmes e séries de Star Wars através da ordem de lançamento. Apesar de todas elas estarem conectadas, as produções podem ser vistas de maneira única, com exceção dos filmes que consistem os episódios I ao III, IV ao VI e VII ao IX, por terem relação direta uns com os outros.

1. Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

2. Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)

3. Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi (1983)

4. Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999)

5. Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

6. Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

7. Star Wars: The Clone Wars (Série animada de 2008-2020)

8. Star Wars Rebels (Série animada de 2014-2018)

9. Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força (2015)

10. Rogue One: Uma História Star Wars (2016)

11. Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi (2017)

12. Han Solo: Uma História Star Wars (2018)

13. Star Wars Resistance (Série animada de 2018-2019)

14. The Mandalorian (Série de 2019-Atual)

15. Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker (2019)

16. The Bad Batch (Série de animação 2021-Atual)

17. O Livro de Boba Fett (Série de 2021)

18. Obi-Wan Kenobi (Série de 2022)

19. Andor (Série de 2022)

É claro que a expansão da saga Star Wars não para por aí. A Disney e a Lucasfilm já anunciaram o desenvolvimento de diversas outras produções dentro do universo, incluindo animações e live-action. A terceira temporada de The Bad Batch, assim como a sequência de The Mandalorian chegam ao Disney+ no início de 2023.

Entre as produções inéditas está a série Ahsoka, que terá como protagonista a personagem de mesmo nome que já apareceu em versão animada em Star Wars: The Clone Wars e em live-action em The Mandalorian. O seriado chega em 2023 e deve se passar algum período após a aparição da mesma na produção de 2019.

Outra produção já confirmada pelos estúdios é a série Star Wars: Skeleton Crew, prevista para 2023. Não se sabe muito sobre a trama do seriado, além de que ele se passará em um tempo semelhante ao de The Mandalorian e será estrelado por Jude Law.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais