Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones viverão casal em novo filme dirigido por Sebastián Lelio

Segundo o Portal The Hollywood Reporter, Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones estrelarão cinebiografia do cientista Carl Sagan. Intitulado Voyagers, os atores viverão um casal em uma história espacial.

O longa terá a direção de Sebastián Lelio, mesmo diretor de Mulher Fantástica. Ainda não foi divulgado mais detalhes de elenco e data de estreia.

Mas segundo a sinopse da produção, a história será contata em 1977, no ano em que a NASA lançará as primeiras sondas interestelares da humanidade, as missões Voyager 1 e Voyager 2.

Sagan, interpretado por Garfield, liderará uma equipe que se propõe a criar um novo instrumento: Voyager Golden Record, que são discos fonográficos com imagens e sons que mostram as diferentes formas de vida, cultura e essência na Terra. O aparelho poderá ser enviado como forma de saudação de primeiro contato para qualquer forma de vida galáctica que as sondas possam alcançar, incluindo seres humanos do futuro.

A missão contra o tempo acaba se tornando algo mais, quando Sagan acaba se apaixonando pela colaboradora Ann Druyan, interpretada por Edgar-Jones.

Garfield e Edgar-Jones já trabalharam juntos anteriormente quando co-estrelaram a série Under the Banner of Heaven, onde Garfield conseguiu sua primeira indicação ao Emmy e Edgar-Jones sua segunda indicação ao Globo de Ouro.